김숙, 바퀴벌레 나오는 반지하 살이에 피폐 "담배에 XX까지 중독"(홈즈…

김소희 기자
기사입력 2025-08-08 14:53
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"
'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다
'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"
켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”
무대 보겠다고 난입…'보플2' 팬들, 역대급 민폐 인증[SC이슈]
선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]
'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]
'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]
'사람이 처리할 수 있는 타구 맞나' KBO 톱클래스 아니다, 이 정도면 ML급이라 해도 '오버' 아니다
'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'