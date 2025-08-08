스포츠조선

김형석X이창섭 ‘사계’ 프로젝트 '그 자리에, 그 시간에' RE:Play 버전 M/V 오늘(8일) 공개!

기사입력 2025-08-08 15:29


김형석X이창섭 ‘사계’ 프로젝트 '그 자리에, 그 시간에' RE:Play…

김형석X이창섭 '사계' 프로젝트 '그 자리에, 그 시간에' RE:Play 버전 M/V 오늘(8일) 공개!

음원과 영상의 콜라보로 한층 더 짙어진 감성!

빈티지한 영상미와 섬세한 감정 연기… '그 자리에, 그 시간에' 프로젝트 대미 장식

작곡가 겸 프로듀서 김형석과 비투비(BTOB) 이창섭의 리메이크 싱글 '그 자리에, 그 시간에'가 두 번째 뮤직비디오를 통해 프로젝트의 대미를 장식한다.

오늘(8일) 저녁 6시 MU:FIRM 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 '그 자리에, 그 시간에' 는 드라마타이즈 형식으로 제작되었다. 감성이 짙게 녹아 있는 영상미가 인상적인 이번 RE:Play 버전 뮤직비디오는 빈티지 필름과 따뜻한 색감 위에, 배우들의 절제된 표정과 섬세한 감정 연기가 더해져 곡이 가진 여운을 더욱 깊이 있게 시각화했다.

'그 자리에, 그 시간에'는 작곡가 김형석이 만든 명곡으로, 원곡 가수 성시경의 감성을 이창섭만의 보이스로 섬세하게 재해석한 리메이크 음원이다. 지난 7월 27일 음원 발매 직후 많은 호평을 받으며 리스너들의 감성을 자극한 바 있다.

앞서 공개된 AI 애니메이션 뮤직비디오와 메이킹 필름에 이어, 이번 실사형 뮤직비디오는 프로젝트의 마지막 콘텐츠로서 의미를 더한다. 특히 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 절절한 사랑 이야기를 빈티지 무드로 풀어내며, 추억을 자극하는 영상미와 감정선을 완성도 있게 담아냈다.

소속사 노느니특공대엔터테인먼트 측은 "이번 뮤직비디오는 배우들의 섬세한 감정 연기와 음원의 감성이 어우러진 웰메이드 콘텐츠"라며 "마지막 콘텐츠인 만큼 많은 분들이 함께 감상하며 곡의 메시지와 감동을 오롯이 느끼시길 바란다"고 전했다.


이창섭의 '그 자리에, 그 시간에' RE:Play 버전 뮤직비디오는 오늘(8일) 저녁 6시, MU:FIRM 공식 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다. tokkig@sportschosun.com

사진 제공 : 노느니특공대엔터테인먼트

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

2.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

3.

호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 이적할 바에 사우디가 나아"

4.

트레이드로 10승 투수 데려오더니, 이번엔 국제적으로 일하네...새 외인 투수-타자 모두 대박 조짐

5.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.