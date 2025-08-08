"무표정" 이병헌♥손예진→"기쁨 가득" 이성민…'어쩔수가없다', 각양각색…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 캐릭터의 각양각색 매력이 담긴 2차 포스터를 공개했다.
공개된 2차 포스터는 해고 후 벼랑 끝에 몰린 만수(이병헌)와, 그를 둘러싸고 복잡하게 얽혀든 인물들의 모습을 담고 있어 눈길을 사로잡는다. 무표정하지만 모종의 결심이 선 듯 단호한 만수의 시선은 그의 속마음에 대한 궁금증을 불러일으킨다. 여기에 위기 속 가족의 중심이 되어주는 미리(손예진)의 복잡한 감정이 교차하는 표정은 만수, 미리 부부가 마주할 예측할 수 없는 이야기에 대한 호기심을 끌어올린다.
한편 '어쩔수가없다'는 82회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청작이자 30회 부산국제영화제 개막작으로 선정됐다. '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는 영화로, 9월 개봉한다.
