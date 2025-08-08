스포츠조선

'사업가♥' 박인영, 난임 끝 얻은 아이 유산 "100점 아기였는데, 심장 멈춰"(오은영 스테이)

기사입력 2025-08-08 16:23


'사업가♥' 박인영, 난임 끝 얻은 아이 유산 "100점 아기였는데, 심…

[스포츠조선 김소희 기자]슈퍼주니어 이특의 친누나이자 배우인 박인영이 유산의 아픔을 고백했다.

8일 MBN 예능 프로그램 '오은영 스테이' 측은 '이특 친누나 박인영 "난임 끝에 얻은 아이, 결국 유산"'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 박인영은 올해 3월 첫 인공수정 시도를 통해 임신에 성공했다고 밝혔다. 박인영은 슈퍼주니어 이특의 친누나로, 지난 2021년에는 스쿠버다이빙 강사이자 요식업 사업가와 결혼했다.

그는 "아무 계획이 없었는데, 그게 딱 되어 버렸다"며 15% 확률의 기적 같은 임신 소식을 전했다.

박인영은 아이의 태명을 '다온'이라고 밝히며, "좋은 일이 다 온다"는 의미를 담았다고 설명했다. 이어 "아기가 너무 잘 자라 병원에서도 '100점 만점에 100점 아기'라고 평가했다"고 회상했다.


'사업가♥' 박인영, 난임 끝 얻은 아이 유산 "100점 아기였는데, 심…
하지만 임신 9주 차 무렵, 갑작스러운 몸살 증상과 함께 건강에 이상을 느꼈고, 병원을 찾은 결과 아기의 심장이 뛰지 않는다는 소식을 들었다고 전했다. 그는 "초음파에 빨간 줄이 떠 있었다. 그때부터 조금 힘들었다"며 울먹였다.

이어 "태아를 배에 계속 둘 수 없으니까, 약물로 치료하거나 소파술로 임신 산물을 제거할 수 있다고 하더라. 근데 이제 약물로 치료하게 되면 태아가 나온 걸 봐야한다고 하더라. 죽은 태아를 직접 확인하고 병원에 '나왔습니다'하고 보고를 해야만 하더라"라며 "그래서 '그러면 수술을 받겠습니다' 하고 부랴 부랴 수술도 받았다"고 당시의 고통스러운 선택을 털어놓았다.

이에 정신건강의학과 전문의 오은영 박사는 "맞다. 약물 치료를 하면 본인이 직접 확인해야 하는 경우가 많다"고 설명했고, 배우 고소영 또한 "쉽지 않은 일이다"라며 박인영의 고통에 공감했다.

한편, 박인영이 꺼낸 속 깊은 이야기와 따뜻한 공감의 현장을 담은 MBN '오은영 스테이' 8회는 11일(월) 밤 9시 10분 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

2.

켈리 클락슨, 전남편 사망에 깊은 슬픔 “끝까지 고인 보호”

3.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

4.

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

5.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

2.

'손흥민과 양대산맥' 벵거가 영입한 일본 최고 재능...19살 아스널→0골 0도움 폭망 '비운의 유리몸'

3.

호날두, 정말로 돈에 국적까지 포기했나...역대급 논란 발언 "포르투갈 이적할 바에 사우디가 나아"

4.

트레이드로 10승 투수 데려오더니, 이번엔 국제적으로 일하네...새 외인 투수-타자 모두 대박 조짐

5.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.