[공식] 엔하이픈, 극장에서 만난다…VR 콘서트 '이머전' 오늘(8일) 개봉

기사입력 2025-08-08 17:02


사진 제공=AMAZE

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 엔하이픈이 첫 VR 콘서트를 통해 전 세계 팬들과 만난다.

엔하이픈의 첫 번째 VR 콘서트 '엔하이픈 VR 콘서트 : 이머전'(ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION)이 8일 메가박스 코엑스에서 단독 개봉한다.

'이머전'은 현실과 환상이 교차하는 가상 공간 속에서 관객이 직접 엔하이픈의 무대를 체험하는 인터랙티브 VR 콘서트. 거대한 사무실, 폐공장, 핑크문과 레드문이 공존하는 루프탑 등 변화무쌍한 무대 속, 관객은 불과 0cm 거리에서 멤버들과 마주하게 된다. 리더 '정원'은 위버스 라이브를 통해 "너무 가까워서 헤드셋을 벗었다"는 실감 나는 후기를 전하며, 새로운 몰입형 경험에 대한 기대감을 높였다.


사진 제공=AMAZE

사진 제공=AMAZE
이번 VR 콘서트에는 사전 공개된 'Bite Me', 'XO (Only If You Say Yes)', 'Highway 1009'를 포함해 AMAZE(어메이즈)가 제작한 VR 콘서트 중 역대 최다인 총 8곡이 수록되어, 셋리스트 구성 면에서도 이례적인 규모를 자랑한다. 또한 관객의 손하트 동작이 화면에 반영되는 혁신적인 인터랙션, 7명의 멤버 중 한 명을 선택해 감상할 수 있는 '최애 선택 분기 씬' 등 참여형 요소도 다채롭게 마련되어, 보는 공연을 넘어 '직접 체험하는 공연'으로 확장되는 차별화된 재미를 선사한다.

공식 개봉에 앞서 AMAZE 측은 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다. VR 기기를 착용한 관객의 시점을 그대로 구현한 'POV 티저 영상'은 엔하이픈과 마주하는 듯한 생생한 순간을 선사하며 뜨거운 반응을 얻었다. 또한 멤버들이 "제가 너무 가까이 가도 깜짝 놀라지 마세요", "생각보다 더 가까울 수 있어요" 등의 멘트로 기대감을 전한 '숏폼 비디오'도 공개되었다. 콘서트 공간 일부를 감각적으로 담아낸'스테이지 프리뷰' 등 마케팅 콘텐츠 역시 엔하이픈 VR 콘서트만의 세계관과 몰입도를 효과적으로 전달하며 전 세계 팬들의 기대를 높였다.


사진 제공=AMAZE
이처럼 기대감이 고조된 가운데 오늘 공개된 30초 예고편에서는 "생각보다 훨씬 가까워서 재밌었다", "엔진 친구들과 부끄러워하지 말고 신나게 즐겼으면 좋겠다"는 멤버들의 메시지가 전달되어 팬들의 호응을 이끌었다.

'엔하이픈 VR 콘서트 : 이머전'은 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 북중미, 유럽의 약 40개 도시에서 순차적으로 공개되며, K-POP 아티스트의 VR 콘서트 중 역대 최대 규모의 글로벌 프로젝트로 주목받고 있다. 글로벌 무대에서의 입지를 넓혀온 엔하이픈과 AMAZE의 협업은 공연 문화의 새로운 방향을 제시하며, 팬들과의 연결 방식에 있어 새로운 가능성을 열어가고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

