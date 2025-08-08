스포츠조선

'믿보배' 이병헌·손예진→염혜란..눈빛만으로 압도되는 '어쩔수가없다' 2차 포스터 공개

기사입력 2025-08-08 17:20


'믿보배' 이병헌·손예진→염혜란..눈빛만으로 압도되는 '어쩔수가없다' 2…

[스포츠조선 문지연 기자] '어쩔수가없다'의 2차 캐릭터가 공개되며 캐릭터에 대한 관심을 높이고 있다.

영화 '어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다.

공개된 2차 포스터는 해고 후 벼랑 끝에 몰린 만수와, 그를 둘러싸고 복잡하게 얽혀든 인물들의 모습을 담고 있어 눈길을 사로잡는다. 무표정하지만 모종의 결심이 선 듯 단호한 만수의 시선은 그의 속마음에 대한 궁금증을 불러일으킨다. 여기에 위기 속 가족의 중심이 되어주는 미리(손예진)의 복잡한 감정이 교차하는 표정은 만수, 미리 부부가 마주할 예측할 수 없는 이야기에 대한 호기심을 끌어올린다.

여유로운 미소를 짓고 있는 제지 회사 반장 선출(박희순)과 그를 향하고 있는 위협적인 화분은 아이러니한 긴장감을 자아낸다. 자신을 향하고 있는 정체불명의 손을 뒤로하고 전화 너머 기쁜 소식을 나누는 듯한 범모(이성민)와 '최고의 남편'이라는 제목의 책을 든 채 극적인 감정을 드러내는 아라(염혜란), 당황한 표정으로 신발 상자를 들고 있는 시조(차승원)까지. 2차 포스터는 캐릭터의 다채로운 비주얼만큼 인물들이 선사할 각양각색 드라마를 예고하고 있어 기대감을 더한다.

박찬욱 감독표 필사의 생존극 '어쩔수가없다'는 독보적인 배우 라인업과 현실적인 공감대를 형성할 수 있는 이야기로 9월 극장가를 사로잡을 것으로 예상된다. 믿고 보는 배우들의 만남과 드라마틱한 전개, 아름다운 미장센, 견고한 연출, 그리고 블랙 코미디까지 더해진 박찬욱 감독의 새 영화 '어쩔수가없다'는 오는 9월 개봉 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

2.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

3.

[공식] '9월 재혼' 김병만 "전처 딸, 무고로 인한 패륜행위 인정 돼…파양 인용"

4.

김병만, 재혼 앞두고 '10년간 부녀 인연' 종지부…전처 딸, 공식 파양[SC이슈]

5.

미주, 3억 벤츠 '지바겐' 자랑했다가.."골빈 거 인증?" 악플 세례

연예 많이본뉴스
1.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

2.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

3.

[공식] '9월 재혼' 김병만 "전처 딸, 무고로 인한 패륜행위 인정 돼…파양 인용"

4.

김병만, 재혼 앞두고 '10년간 부녀 인연' 종지부…전처 딸, 공식 파양[SC이슈]

5.

미주, 3억 벤츠 '지바겐' 자랑했다가.."골빈 거 인증?" 악플 세례

스포츠 많이본뉴스
1.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

2.

한국시리즈 리허설! LG, 한화전 라인업 떴다 → '박해민 센터' 풀주전 출격

3.

80억 유강남 → 50억 노진혁 선발출격! 위닝 끊긴 롯데, 벨라스케즈 입국날 라인업 발표 [부산라인업]

4.

"우린 EPL 역사상 최고의 듀오였다" 해리 케인, 손흥민 LA 이적 입장 발표 "대단한 토트넘 커리어"

5.

5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가 있었다. 잠이 안 오더라" [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.