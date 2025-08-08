'믿보배' 이병헌·손예진→염혜란..눈빛만으로 압도되는 '어쩔수가없다' 2…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '어쩔수가없다'의 2차 캐릭터가 공개되며 캐릭터에 대한 관심을 높이고 있다.
여유로운 미소를 짓고 있는 제지 회사 반장 선출(박희순)과 그를 향하고 있는 위협적인 화분은 아이러니한 긴장감을 자아낸다. 자신을 향하고 있는 정체불명의 손을 뒤로하고 전화 너머 기쁜 소식을 나누는 듯한 범모(이성민)와 '최고의 남편'이라는 제목의 책을 든 채 극적인 감정을 드러내는 아라(염혜란), 당황한 표정으로 신발 상자를 들고 있는 시조(차승원)까지. 2차 포스터는 캐릭터의 다채로운 비주얼만큼 인물들이 선사할 각양각색 드라마를 예고하고 있어 기대감을 더한다.
박찬욱 감독표 필사의 생존극 '어쩔수가없다'는 독보적인 배우 라인업과 현실적인 공감대를 형성할 수 있는 이야기로 9월 극장가를 사로잡을 것으로 예상된다. 믿고 보는 배우들의 만남과 드라마틱한 전개, 아름다운 미장센, 견고한 연출, 그리고 블랙 코미디까지 더해진 박찬욱 감독의 새 영화 '어쩔수가없다'는 오는 9월 개봉 예정이다.