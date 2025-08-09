정준하, '놀뭐' 하차 후 뒷담화 쿨하게 인정 "내가 그런 얘기도 못하냐…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방송인 정준하가 '놀면 뭐하니?' 하차 후 뒷담화를 한 것을 쿨하게 인정했다.
그런가하면 정준하는 박명수가 '놀면 뭐하니'에 출연한 것에 대해 불쾌감을 드러냈다. 정준하는 "어제도 깽판치고 갔다. 이거는 냉정하게 얘기해주고 싶다. 그 가요제는 왜 나오는 거냐"고 말해 웃음을 안겼다.
이에 유재석은 "형도 욕하고 다니지 않았냐. 욕은 아니지만 뒷담화 좀 하지 않았냐"고 정준하를 떠봤고 정준하는 "그거는 내가 스타일리스트한테 그런 얘기도 못하냐. 걔도 날 위로해주는데 욕할 수 있지 않냐. 내가 어디 가서 욕하냐"고 고백해 웃음을 자아냈다.
|
정준하는 다이어트에도 성공한 근황을 공개했다. 정준하는 "10kg 뺀 거다. 네가 나 많이 걱정하지 않았냐. 어디 가도 자신감이 없더라. 청첩장 보내면 나가기도 불편하다. 그래서 자신감이 없었다가 요즘 건강하게 10kg 뺐다"며 "예전에 2개월 만에 30kg 빼지 않았냐. 이번엔 차근차근 뺐다. 근육량이 47kg 이렇다. 체지방이 많이 줄었다"고 자랑했다. 이에 유재석은 "마동석 느낌이 난다"고 호응했고 정준하는 "근육 장난 아니다. 복근도 보인다"고 자신감을 보였다.
정준하는 촬영하며 바쁜 나날을 보내고 있다. 특히 8월부터 방영되는 일본 드라마 '월급쟁이 정과장'에 출연한다고. 정준하는 "'무한상사'와 전혀 상관없다"고 했지만 하하는 "'무한도전' 정과장 갖다 썼다"고 표절 의혹을 제기했다.
이에 정준하는 "정씨가 나만 있냐"고 억울해했지만 가발, 정장, 발가락 양말과 샌들을 착용한다는 점에서 '무한상사' 정과장과의 유사성이 더해졌다. 이에 정준하는 "그래도 다르다. 그럼 내가 김과장으로 이름을 바꾸냐"고 토로해 웃음을 더했다.
그 와중에 유재석은 "일본에서 누구랑 찍냐"고 의심했고 정준하는 "에이티즈 윤호랑 찍는다. 걔가 인기가 많아서 예고 나오자마자 조회수가 100만이 넘는다"고 자랑했다.
