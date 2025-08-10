스포츠조선

정준하, 월 매출 억대 횟집 이어 美서 김치 사업…'놀뭐' 하차 후 더 잘나가

기사입력 2025-08-10 06:13


정준하, 월 매출 억대 횟집 이어 美서 김치 사업…'놀뭐' 하차 후 더 …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 정준하가 새 사업을 준비 중이라 밝혔다.

9일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '인사모 특집'이 그려졌다.

유재석과 하하가 만난 '인사모' 후보는 정준하. 정준하는 최근 뉴욕에 다녀왔다며 "방송을 기획하고 있는 게 있다. 시애틀 갔다가 뉴욕에 갔다. 방송이랑 김치 사업 준비하려고 갔다"고 밝혔다.

이에 유재석은 "김치 잘 받았다"고 인사하다가도 "명수 형이 그러던데 준비만 하고 나오는 게 없다더라"고 폭로했다. 이에 정준하는 "이건 어마어마한 프로젝트라 오래 준비하는 것"이라 밝혔다. 그러자 하하는 "형이 엄청난 거 준비할 때 명수 형이 여기 들어오려고 난리쳤다"고 귀띔했고 정준하는 "봤다. 깽판치고 갔더라. 이거는 냉정하게 얘기해주고 싶다. 그 가요제는 왜 나오는 거냐"고 말해 웃음을 안겼다.

하하는 "형 ('놀면 뭐하니?')나왔을 때도 나한테 욕했는데 자기가 지금 출연했다"고 거들었고 정준하는 "나는 잘리면 바로 열심히 살잖아. 내가 너희한테 질척거렸냐"고 말했다.


정준하, 월 매출 억대 횟집 이어 美서 김치 사업…'놀뭐' 하차 후 더 …
유재석은 "형도 욕하고 다니지 않았냐. 욕은 아니지만 뒷담화 좀 하지 않았냐"고 정준하를 떠봤고 정준하는 "그거는 내가 스타일리스트한테 그런 얘기도 못하냐. 걔도 날 위로해주는데 욕할 수 있지 않냐. 내가 어디 가서 욕하냐"고 고백해 웃음을 자아냈다.

그런가하면 정준하는 녹화 후 필리핀 마닐라로 출국한다고. 유재석과 하하가 믿지 않자 정준하는 "유통 사업하러 가는 거다. 소방차 원관이 형이랑 가는 것"이라고 답답해했다.

한편, 정준하는 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 현재 운영 중인 횟집의 한 달 수입이 무려 수억에 달한다고 밝힌 바 있다.


이후 새 사업을 구상 중이라는 정준하는 "샤부샤부를 너무 좋아해서 조만간 한국에다 오픈 준비를 하고 있다. 지금 전 세계의 샤부샤부를 경험해봐야 한다"며 미국 시애틀에서 샤부샤부 맛집을 찾아가는 모습을 공개하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"

2.

'42세' 이현이, '면역력 90대 수준' 판정 "암 의심 진단까지 받아"

3.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

4.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

5.

정준하, '놀뭐' 하차 후 뒷담화 쿨하게 인정 "내가 그런 얘기도 못하냐"

연예 많이본뉴스
1.

'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"

2.

'42세' 이현이, '면역력 90대 수준' 판정 "암 의심 진단까지 받아"

3.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

4.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

5.

정준하, '놀뭐' 하차 후 뒷담화 쿨하게 인정 "내가 그런 얘기도 못하냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

"고의로 경기에서 패하면 3700만원 줄게" 1년간 18억 번 어느 승부조작범의 용기있는 고백, 그를 바꾼 한 사람

4.

"배터리 파트, 김도현 다 반성해야" 데이비슨에 또 맞은 충격...이범호 감독 왜 쓴소리 날렸나 [창원 현장]

5.

한화 나와! 롯데 벨라스케즈+감보아, 한화전 출격 예고…'현존 최강' 폰세+와이스와 빅뱅 [부산포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.