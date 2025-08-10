스포츠조선

서민정, 美생활 중 심경 고백 "용기 필요..싫어하실 분들께 죄송"

기사입력 2025-08-10 07:44


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 서민정이 미국에서의 근황을 전했다.

서민정은 10일 "여름 사진첩에는 매일 가는곳말고도 사진이 조금 있어서 보고싶어하시는 분들 많진 않으시지만, 그래도 소수의 분들을 위해 올려봅니다. 제 사진 올리는건 정말 오랜만이네요…근황 하나 올리는데에도 왜이리 용기가 필요한지. 싫어하실 분들께 먼저 죄송해요"라며 뉴욕에서 지내는 모습들을 공개했다.

사진 속 서민정은 가족들과 뉴욕에서 행복하게 잘 지내고 있는 모습이다. 특히 세월이 지나도 변하지 않는 동안 미모와 러블리한 미소가 시선을 사로잡는다.


서민정은 "생일에 남편이랑 딸이랑 밥먹으러 갔던 사진. 보고 싶었던 뮤지컬도 함께보고, 주인공배우분과 사진도 찍는 감사한 하루도 있었네요. 또 마차 맛집 찾아다니기. 마지막으로 서선생님 보물 1호 머리핀 아직 있어서 보여드리고 싶었어요. 핀을 꽃은 앞모습은 차마…"라고 전했다.

마지막으로 서민정은 "별것없는 포스트지만 반갑게 너그럽게 봐주셔서 감사드려요. 남은 여름도 모두 행복하게 항상 건강하게 보내세요!"라고 팬들에게 인사를 남겼다.

한편 서민정은 2007년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥' 종영 직후 재미교포 치과의사와 결혼하면서 모든 연예 활동을 중단했다. 이듬해에는 딸을 출산했으며, 현재 미국 뉴욕에 거주 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

