아홉, 첫 日 프로모션에 열도 뒤집어졌다…다음은 필리핀

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아홉의 인기에 도쿄가 들썩였다.
아홉은 첫 번째 미니앨범 '후 위 아'의 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'를 비롯해 수록곡 '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화', '맘마미아(MAMMA MIA)'를 선곡해 라이브 퍼포먼스를 선사했다.
멤버들은 매 공연마다 격한 안무에도 흔들림 없는 라이브 실력으로 현지 팬들을 놀래켰고, 화려한 동선이 돋보이는 군무와 빼어난 무대 매너까지 장착해 완성도 높은 무대를 탄생시켰다.
아홉은 10일도 도쿄 릴리즈 이벤트를 이어간다. 이날 역시 HMV&BOOKS 시부야에서 미니 라이브와 토크로 팬들과 특별한 시간을 만들 예정이다.
아홉은 이번 일본 프로모션을 시작으로 글로벌 행보에 속도를 낸다. 일본 릴리즈 이벤트 내내 공연장 안팎은 멤버들을 보기 위한 팬들로 북적였다. 아홉이 한국을 넘어 일본에서도 남다른 주목을 받고 있음이 실감된다.
다음 행선지는 필리핀이다. 아홉은 오는 30일 오후 7시(PST) 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움에서 'AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA(아홉 첫 번째 필리핀 팬콘 랑데부 인 마닐라)'를 개최한다.
