스포츠조선

아홉, 첫 日 프로모션에 열도 뒤집어졌다…다음은 필리핀

기사입력 2025-08-10 08:05


아홉, 첫 日 프로모션에 열도 뒤집어졌다…다음은 필리핀

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아홉의 인기에 도쿄가 들썩였다.

아홉은 지난 8일과 9일 양일간 일본 도쿄에서 '아홉 첫 번째 미니앨범 [후 위 아] 릴리즈 이벤트 인 재팬'을 열고 현지 팬들과 만났다.

이번 프로모션은 오사카 릴리즈 이벤트의 연장선이다. 일본 첫 방문지였던 오사카에서 뜨거운 인기를 확인시켰던 아홉. 이번에는 도쿄를 찾아 또 한 번 열도 팬심 공략에 나섰다.

아홉은 첫 번째 미니앨범 '후 위 아'의 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'를 비롯해 수록곡 '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화', '맘마미아(MAMMA MIA)'를 선곡해 라이브 퍼포먼스를 선사했다.

멤버들은 매 공연마다 격한 안무에도 흔들림 없는 라이브 실력으로 현지 팬들을 놀래켰고, 화려한 동선이 돋보이는 군무와 빼어난 무대 매너까지 장착해 완성도 높은 무대를 탄생시켰다.

팬들과 더 가깝게 소통하기 위한 특별 코너도 마련됐다. 첫날에는 랜덤 플레이 댄스를 통해 멤버들의 재치 있는 매력을 확인할 수 있는 시간을 준비했고, 둘째 날에는 포토 타임을 진행하며 잊지 못할 추억을 기록했다.

아홉은 10일도 도쿄 릴리즈 이벤트를 이어간다. 이날 역시 HMV&BOOKS 시부야에서 미니 라이브와 토크로 팬들과 특별한 시간을 만들 예정이다.

아홉은 이번 일본 프로모션을 시작으로 글로벌 행보에 속도를 낸다. 일본 릴리즈 이벤트 내내 공연장 안팎은 멤버들을 보기 위한 팬들로 북적였다. 아홉이 한국을 넘어 일본에서도 남다른 주목을 받고 있음이 실감된다.


다음 행선지는 필리핀이다. 아홉은 오는 30일 오후 7시(PST) 마닐라 스마트 아라네타 콜리세움에서 'AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA(아홉 첫 번째 필리핀 팬콘 랑데부 인 마닐라)'를 개최한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

롯데 새 외인 벨라스케즈, 가슴 뜨거운 출사표 "팔꿈치 수술 2번+33세 의심 당연 → 롯데와 함께 승리하고파" [인터뷰]

5.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.