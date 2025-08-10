스포츠조선

'글로벌 톱티어' 제로베이스원, 김지웅-장하오-리키 콘셉트 포토 공개 "불가능 없는 비주얼"

기사입력 2025-08-10 08:07


'글로벌 톱티어' 제로베이스원, 김지웅-장하오-리키 콘셉트 포토 공개 "…

[스포츠조선 백지은 기자] '글로벌 톱티어' 제로베이스원이 청량의 끝을 보여준다.

제로베이스원은 10일 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 김지웅, 장하오, 리키의 오디너리(ORDINARY) 버전 콘셉트 포토와 콘셉트 필름을 게재했다.

공개된 사진 속 김지웅, 장하오, 리키는 푸르른 자연과 동화된 모습이다. 세 멤버는 화려한 무대가 아닌, 일상의 무대를 오롯이 만끽하며 청량한 비주얼을 자랑했다. 함께일 때 가장 즐거운 멤버들의 모습이 눈길을 끈다.

이렇듯 제로베이스원은 컴백 전 꾸밈없는 일상의 매력을 담아낸 오디너리 버전 티징 콘텐츠를 선보이며 팬들의 큰 호응을 얻고 있다. 다양한 해석과 추측 속에 제로베이스원이 '네버 세이 네버'로 펼쳐낼 이야기에 관심이 집중된다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식하는 앨범이다. '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지를 전하며, 국내외 팬들에게 제로베이스원표 용기와 희망을 건넨다. 특히 지난 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 타이틀곡 '블루(BLUE)'가 미국 빌보드가 발표한 '2025년 베스트 K-팝 송 25선(The 25 Best K-Pop Songs of 2025)'에서 7위에 오르며 음악성과 대중성을 동시에 입증한 만큼, 새 앨범으로 또 어떤 성과를 거둘지 주목된다.

제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

롯데 새 외인 벨라스케즈, 가슴 뜨거운 출사표 "팔꿈치 수술 2번+33세 의심 당연 → 롯데와 함께 승리하고파" [인터뷰]

5.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.