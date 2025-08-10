스포츠조선

[종합] 쯔양, 조식만 4시간…매니저 "24시간中 18시간 먹는데 살은 내가 쪄"(전참시)[SC리뷰]

최종수정 2025-08-10 08:55

[종합] 쯔양, 조식만 4시간…매니저 "24시간中 18시간 먹는데 살은 …

[스포츠조선 고재완 기자] 유튜브 구독자 1,230만 명 '먹방' 크리에이터 쯔양과 차세대 엉뚱 대명사 배우 이세희가 일상을 공개한다.

지난 9일 방송한 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선 / 연출 김윤집, 전재욱, 이경순, 김해니, 정동식, 이다운 / 작가 여현전 / 이하 '전참시') 359회에서는 한국인이 가장 좋아하는 유튜브 크리에이터 1위에 등극한 쯔양과 지난 출연 이후 매력과 화제성을 싹쓸이한 배우 이세희의 웃음 가득한 하루가 그려졌다.

이날 이세희는 스튜디오에서 최강희에게 깜짝 슬리퍼 선물을 받았다. 챙겨주고 싶다는 최강희와 감사의 마음을 전하는 이세희의 모습은 흐뭇한 미소를 불러 왔고 이들이 추후 만들어갈 엉뚱 자매 케미를 기대케 했다.

한편 이세희는 여전히 편견 없는 아침 일상을 공개했다. 물이 잘 나오지 않는 정수기와 메모로 가득한 집안 풍경으로 눈길을 사로잡은 이세희는 창틀에서 이불이 나오는 기이한 광경으로 참견인들을 깜짝 놀라게 했다. 이어 그녀는 1년 동안 쌓아둔 겨울 이불을 정리하고, 반려견 강이의 도움(?)을 받아 압축팩에 욱여넣기를 성공했다.

그런가 하면 피부 보호를 위한 만반의 준비를 마친 이세희는 강이와 산책에 나섰다. 그녀는 무더위 속에서 입고 있던 니트에 물을 쏟고, 평범하지 않은 산책 코스를 선택했다. 이어 마음에 드는 힐링 스팟을 발견하자 털썩 주저앉는 그녀의 털털함은 웃음을 유발했다. 특히 이세희가 나뭇잎으로 햇빛을 피하는 모습은 스튜디오를 뒤흔들어 놓았다.

이세희와 김영규 매니저와의 케미 역시 보는 재미를 더했다. 평소 매니저의 간식을 자주 챙긴다는 이세희는 직접 만든 된장 콜라 수육을 매니저에게 먹여주며 훈훈함을 자아냈다. 여기에 매니저는 이세희가 절에 가서 자신을 위해 소원을 빌어줬던 일화를 덧붙이면서 고마움을 전했다.

이세희는 드라마 '신사와 아가씨'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 오현경, 윤지숙과 에어로빅 교실을 찾았다. 야외에서 진행된 수업이 시작되자, 이세희는 박자를 자유롭게 갖고 노는 반전 매력을 뽐내 웃음을 자아냈다. 이후 운동을 마친 세 사람은 치킨집으로 자리를 옮겨 맛있는 음식을 즐기며 화기애애한 시간을 보냈다. 두 언니의 애정을 듬뿍 받는 사랑둥이 이세희의 모습은 물론, 힘들었던 시기에 오현경이 건넨 소고기 선물 덕분에 큰 위로를 받았다는 에피소드는 보는 이들을 미소 짓게 했다.


[종합] 쯔양, 조식만 4시간…매니저 "24시간中 18시간 먹는데 살은 …
다음으로 보기만 해도 배부른 쯔양의 '먹'하루가 펼쳐졌다. 아침에 일어나자마자 쯔양은 전날 먹다 남은 햄버거를 먹으면서 하루를 시작했다. 순식간에 햄버거를 해치운 그녀는 편의점을 방불케 하는 간식 창고와 음식으로 가득한 대형 냉장고를 살핀 뒤 어묵탕, 세숫대야 비빔밥에 이어 만두, 라면을 끝으로 장장 4시간에 걸친 아침 식사를 즐겼다. 이를 본 12년 지기 절친 오수빈 매니저는 "24시간 중 18시간을 계속 먹는데 (쯔양은) 살도 안 찌고 살은 내가 찐다"라며 억울함을 토로했다.


쯔양은 매니저, 7년째 동고동락 중인 피디와 오늘의 콘텐츠 촬영 장소인 회전 초밥집으로 이동했다. 가게 영업에 방해되지 않도록 특별히 신경 쓴다는 그녀는 프로페셔널함을 발산하며 촬영을 시작했다. 쯔양의 끊임없이 올라가는 초밥 그릇 타워를 본 참견인들은 놀라움을 감추지 못했고 그녀는 초밥 101그릇을 해치우는(?) 경이로운 기록을 세웠다, 하지만 시간이 더 있었다면 300그릇을 먹을 수 있었다는 그녀의 말에 참견인들은 또 한 번 감탄했다.

촬영 후 쯔양은 다른 식당으로 향해 이목을 사로잡았다. 고생한 매니저와 피디를 위한 저녁 회식이었던 것. 독도새우 모둠 세트, 참치 뱃살 큐브 회부터 성게알, 캐비아까지 해산물 요리의 향연이 군침을 자극하는 한편 쯔양은 첫 끼를 먹는 듯한 폭풍 먹방으로 매니저와 피디를 경악하게 만들었다. 그러나 두 사람이 놀란 것이 무색하게도 쯔양은 해물라면에 밥까지 말아 먹는 등 엄청난 대식가 면모로 충격을 안겼다.

마지막으로 오수빈 매니저는 "일하면서 많이 싸우기도 하지만 앞으로도 잘 지냈으면 좋겠어"라며 고마운 마음을 전하다가 울컥했다. 쯔양 역시 힘든 시기에 자신의 옆을 묵묵히 지켜준 절친이자 매니저에게 "네 말대로 나는 너랑 평생 갈 것 같아. 싸우게 되더라도 내가 먼저 다가갈게. 항상 고맙다"라고 답하며 눈시울을 붉혔다. 서로의 버팀목이 되어주는 두 사람의 우정은 안방극장에 뭉클함을 선사했다.

한편 이날 방송은 2049 시청률 2.1%(이하 닐슨코리아 집계) 수도권 가구 시청률 4.3%를 기록했다. 특히 '쯔유소' 쯔양이 2.1L 대용량 복숭아 아이스티를 통째로 마시는 장면은 분당 최고 시청률 6.1%까지 올랐다.

다음 주 방송에는 매 작품마다 연기 차력쇼를 펼치며 드라마, 뮤지컬을 넘나들며 종횡무진 활약하고 있는 '만능캐' 배우 박준면이 출연한다. 미감이 돋보이는 인테리어와 거실에 장독대가 있는 독특한 박준면의 집이 전파를 타는가 하면 자신과 딱 맞는 배역을 맡은 그녀의 본업 모멘트까지 공개된다고 해 기대를 모은다. 또한 홍현희는 그녀의 집에 찾아온 메이크업 아티스트 샵뚱, 새로운 스타일리스트, 코미디언 정주리와 유쾌한 시간을 보낸다. 여기에 샵뚱의 손길로 다시 태어난 '리즈 시절' 정주리의 모습은 시청자들에게 감동을 선사할 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

롯데 새 외인 벨라스케즈, 가슴 뜨거운 출사표 "팔꿈치 수술 2번+33세 의심 당연 → 롯데와 함께 승리하고파" [인터뷰]

5.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.