스포츠조선

쯔양, '리벤지 포르노' 폭로 후 곁 지킨 12년 절친에 눈물 "평생 갈 인연..항상 고마워"

기사입력 2025-08-10 10:49


쯔양, '리벤지 포르노' 폭로 후 곁 지킨 12년 절친에 눈물 "평생 갈…

[스포츠조선 조지영 기자] 유튜브 구독자 1230만명이라는 대기록을 세우고 있는 먹방 크리에이터 쯔양이 12년 지기 절친 매니저를 향한 뭉클한 마음을 전했다.

지난 9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 359회에서는 한국인이 가장 좋아하는 유튜브 크리에이터 1위에 등극한 쯔양의 웃음 가득한 하루가 그려졌다.

보기만 해도 배부른 쯔양의 '먹'하루가 펼쳐졌다. 아침에 일어나자마자 쯔양은 전날 먹다 남은 햄버거를 먹으면서 하루를 시작했다. 순식간에 햄버거를 해치운 그녀는 편의점을 방불케 하는 간식 창고와 음식으로 가득한 대형 냉장고를 살핀 뒤 어묵탕, 세숫대야 비빔밥에 이어 만두, 라면을 끝으로 장장 4시간에 걸친 아침 식사를 즐겼다. 이를 본 12년 지기 절친 오수빈 매니저는 "24시간 중 18시간을 계속 먹는데 (쯔양은) 살도 안 찌고 살은 내가 찐다"라며 억울함을 토로했다.

쯔양은 매니저, 7년째 동고동락 중인 피디와 오늘의 콘텐츠 촬영 장소인 회전 초밥집으로 이동했다. 가게 영업에 방해되지 않도록 특별히 신경 쓴다는 그녀는 프로페셔널함을 발산하며 촬영을 시작했다. 쯔양의 끊임없이 올라가는 초밥 그릇 타워를 본 참견인들은 놀라움을 감추지 못했고 그녀는 초밥 101그릇을 해치우는(?) 경이로운 기록을 세웠다, 하지만 시간이 더 있었다면 300그릇을 먹을 수 있었다는 그녀의 말에 참견인들은 또 한 번 감탄했다.

촬영 후 쯔양은 다른 식당으로 향해 이목을 사로잡았다. 고생한 매니저와 피디를 위한 저녁 회식이었던 것. 독도새우 모둠 세트, 참치 뱃살 큐브 회부터 성게알, 캐비아까지 해산물 요리의 향연이 군침을 자극하는 한편 쯔양은 첫 끼를 먹는 듯한 폭풍 먹방으로 매니저와 피디를 경악하게 만들었다. 그러나 두 사람이 놀란 것이 무색하게도 쯔양은 해물라면에 밥까지 말아 먹는 등 엄청난 대식가 면모로 충격을 안겼다.


쯔양, '리벤지 포르노' 폭로 후 곁 지킨 12년 절친에 눈물 "평생 갈…
마지막으로 오수빈 매니저는 "일하면서 많이 싸우기도 하지만 앞으로도 잘 지냈으면 좋겠어"라며 고마운 마음을 전하다가 울컥했다. 쯔양 역시 힘든 시기에 자신의 옆을 묵묵히 지켜준 절친이자 매니저에게 "네 말대로 나는 너랑 평생 갈 것 같아. 싸우게 되더라도 내가 먼저 다가갈게. 항상 고맙다"라고 답하며 눈시울을 붉혔다. 서로의 버팀목이 되어주는 두 사람의 우정은 안방극장에 뭉클함을 선사했다.

시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 '전참시' 359회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 2.1%로 동시간대 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 수도권 가구 시청률 또한 4.3%로 동시간대 방송된 모든 프로그램 중 1위에 올랐다. 특히 '쯔유소' 쯔양이 2.1L 대용량 복숭아 아이스티를 통째로 마시는 장면은 분당 최고 시청률 6.1%까지 치솟으며 2025년 자체 최고 시청률을 달성해 강렬한 임팩트를 남겼다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한성주, 사생활 영상 유출 활동중단 14년만 김연아와 투샷 "후배와 함께"[SCin스타]

2.

서민정, 美생활 중 심경 고백 "용기 필요..싫어하실 분들께 죄송"

3.

[종합] 허성태 '오겜'後 빠지는 인기에 "'공황장애' 앓았다…팬카페 회원수 52명"(놀면뭐하니)[SC리뷰]

4.

故 정애리, 실족사 생 마감..오늘(10일) 11주기

5.

'안재현 저격' 구혜선, '내로남불' 논란에 2차입장 "논지 흐리기 유감"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

한성주, 사생활 영상 유출 활동중단 14년만 김연아와 투샷 "후배와 함께"[SCin스타]

2.

서민정, 美생활 중 심경 고백 "용기 필요..싫어하실 분들께 죄송"

3.

[종합] 허성태 '오겜'後 빠지는 인기에 "'공황장애' 앓았다…팬카페 회원수 52명"(놀면뭐하니)[SC리뷰]

4.

故 정애리, 실족사 생 마감..오늘(10일) 11주기

5.

'안재현 저격' 구혜선, '내로남불' 논란에 2차입장 "논지 흐리기 유감"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

3.

'이럴수가, 조짐이 안좋다' LAD 김혜성, 10일에도 DL 복귀 무산. 장기부상으로 가는 것인가

4.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

5.

선발? 구원? ERA 18.47…야심찼던 78억원 투자, 고민이 깊어진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.