애즈원 크리스탈, 故 이민 먹먹한 애도 "가장 따뜻한 영혼, 빈자리 평생…

기사입력 2025-08-10 13:33


[스포츠조선 백지은 기자] 애즈원 크리스탈이 고 이민을 애도했다.

크리스탈은 10일 자신의 계정에 "요 며칠은 제 인생에서 가장 버거운 시간이었다"며 추모글을 남겼다.

그는 "노래할 때 늘 곁에 있었던 나의 파트너, 가장 친한 친구, 나의 반쪽. 민이를 떠나보내고 나니까 마음 한켠이 뚝 떨어져 나간 느낌이다. 그 빈자리는 평생 채워지지 않을 것"이라고 말했다.

이어 "너무 힘들고 말로 꺼내는 것조차 어려웠다. 그런데 여러분이 보내주신 사랑과 위로 덕분에 이 슬픔이 나 혼자만의 것이 아니라는 걸 알게 됐다. 민이는 사랑 그 자체였다. 늘 주변 사람들을 먼저 챙기고 사랑을 아낌없이 나누는 사람이었다. 제가 살아오면서 만난 사람 중 가장 따뜻한 영혼이었다. 이제 그는 더 좋은 곳에서 자유롭게 날아다니고 있을 거다. 늘 가만히 있지 못하던 민이니까 지금도 어딘가에서 바쁘게 웃고 있을 걷다. 매일 매순간 그리워할 것"이라고 전했다.

이민은 5일 자택에서 숨진채 발견됐다. 향년 46세. 갑작스러운 비보에 미국에 머물고 있었던 크리스탈은 급히 귀국, 동료의 마지막 가는 길을 배웅했다.

다음은 크리스탈 글 전문.

요 며칠은 제 인생에서 가장 버거운 시간이었어요. 노래할 때 늘 곁에 있었던 나의 파트너, 가장 친한 친구, 나의 반쪽… 민이를 떠나보내고 나니까… 마음 한켠이 뚝 떨어져 나간 느낌이에요.

그 빈자리는 평생 채워지지 않겠죠.


"민" 하면 "크리스탈", 우린 언제나 한 쌍이였어요. 인생의 절반 이상을 붙어살면서, 숨 쉬고, 먹고, 웃고, 울고… 같은 삶을 나눴던 진짜 나의 반쪽.

이런 글을 올릴 생각은 없었어요.?너무 힘들고 말로 꺼내는 것조차 어렵더라고요. 그런데 여러분이 보내주신 사랑과 위로 덕분에, 이 슬픔이 나 혼자만의 것이 아니라는 걸 알게 되었어요.?

민이를 아껴주시고 사랑해주셨던 많은 분들이 저와 같은 마음이란 걸 다시 알게 되었어요.

민이는 사랑 그 자체였어요.?쇼핑 좋아하고, 먹는 거 좋아하고, 웃음 많고, 맛있는 음식이라면 몇 시간이고 기다리면서도 먹었죠. 무엇보다 늘 주변 사람들을 먼저 챙기고, 가진 사랑을 아낌없이 나누는 사람이었어요. 제가 살아오면서 만난 사람 중 가장 따뜻한 영혼이었어요.

최근 며칠 동안, 지난 26년간 우리 삶을 함께해준 소중한 사람들과 민이를 기억하며 시간을 보냈어요. 아픈 추억 속에서도 따뜻한 순간들이 떠올랐고, 다시 만나게 된 분들 덕분에 잠시나마 웃을 수 있었어요. 하지만 이 여정을 이런 이유로 걷게 될 줄은 정말 몰랐어요…

진심으로 감사드립니다.?여러분의 사랑, 기억, 따뜻한 말 한마디 하나하나가 큰 위로가 되었어요. 여러분 덕분에 저희는 그동안 우리가 가장 사랑하는 일을 할 수 있었고, 함께 무대 위에서 하나가 될 수 있었어요. 진심으로 감사드립니다.

어제, 민이를 잘 보내줬어요.?이제 그는 더 좋은 곳에서 자유롭게 날아다니고 있을 거예요. 늘 가만히 있질 못하던 민이니까, 지금도 어딘가에서 바쁘게 웃고 있겠죠.

그리고 Brand New Music, bigrhymer, 우리의 소중한 친구들…

20년 넘는 시간 동안 늘 곁에 있어줘서 고맙고, 민이를 저만큼 사랑해줘서, 그의 마지막 길이 아름답도록 함께해줘서 정말 고마워요. 제가 이 시간을 버틸 수 있도록 숨 쉴 틈을 만들어줘서… 정말 감사합니다.

이제 민이는 늘 그리워했던 엄마, 그리고 짱아, 토비 곁에서 함께 편히 쉬고 있을 거예요. 그 생각에 제 마음도 조금은 편안해졌어요.

매일, 매 순간 널 그리워할 거야.?나의 반쪽, 나의 친구, 나의 가족, 나의 또 다른 나.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

