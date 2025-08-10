스포츠조선

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

기사입력 2025-08-10 14:14


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 남보라가 아이돌 센터상에 어울리는 미모를 과시했다.

남보라는 10일 개인 계정을 통해 일상이 담긴 사진과 영상을 게재해 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 남보라는 한 주간 다양한 룩을 입은 평온한 일상을 카메라에 담았다. 결혼 3개월 만에 이혼설이 불거진 남보라는 지난 4일 "우리 이혼설이 있던데. 소문은 소문일 뿐"이라며 뜬금없는 이혼설을 부인한 바 있다. 말도 안 되는 소문을 곧바로 바로잡은 남보라는 '아이돌 센터상'과 같은 빛나는 미모를 과시해 눈길을 끌었다.

한편, 남보라는 동갑내기 비연예인 연인과 2년여간 열애 끝에 지난 5월 결혼식을 올렸다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



