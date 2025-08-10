스포츠조선

안은진, 이러니 살이 쭉쭉 빠졌지..폭염 속 꽁꽁 싸매고 한강 러닝

최종수정 2025-08-10 16:31

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안은진이 '러닝'에 푹빠진 근황을 공개했다.

10알 안은진은 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 안은진은 서울 기준 31도를 웃도는 무더위 속에서도 한강에서 러닝을 즐기고 있는 모습. 바람막이와 5부 레깅스를 착용한 그는 약 31분 동안 4km를 달리며 운동에 열중했다.

땀에 젖은 모습에도 싱그러운 미모와 군살 없이 탄탄한 몸매가 감탄을 부른다.

한편, 안은진은 최근 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로운 전공의생활'에 특별 출연해 깊은 인상을 남겼으며, 넷플릭스 '다 이루어질지니', SBS '키스는 괜히 해서!' 등을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

