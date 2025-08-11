스포츠조선

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

기사입력 2025-08-11 07:39


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 키가 168cm인 허경환이 사지 연장술 상담을 받았다.

지난 10일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김준호, 허경환이 키 커지는 수술 상담을 받기 위해 병원을 찾았다.

이날 허경환은 "내 마지막 기회라고 생각하고 결혼 못한 거 키 168cm 때문이다. 키 때문에 망설이는 여자들 몇 명 있었다"며 진지하게 고민했다.

실제 허경환의 키는 168.2cm로, 희망 키는 177-180cm라고. 의사는 "보통 6cm 근처를 제일 많이 연장하시고 제일 많이 크신 분은 13.5cm"라며 6.2cm 연장 수술을 받은 사진을 공개했다. 이를 본 허경환은 "진짜 180cm 됐다"며 그저 부러움의 눈빛을 보냈다.

의사는 키 키는 수술의 정확한 명칭은 사지 연장술이라면서 키 크는 수술 방법에 대해 자세히 설명했다. 그러면서 "원래는 키 크기 위한 수술은 아니다. 난치성 질환 치료를 가능하게 해준 수술이다. 예전에는 질병에만 치료를 하다가 지금은 콤플렉스 때문에 키가 크고 싶은 사람들이 수술을 한다"고 덧붙였다.


'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인…
사지 연장술의 관건은 근육 회복이라고. 의사는 "경환 님 운동 좋아하시지 않나. 축구나 전력 질주, 농구, 격렬한 운동은 지금만큼 회복이 안 될 수도 있다"고 밝혔다. 그러면서 "연장할 때가 더 아프다"며 "쌍꺼풀 수술처럼 가볍게 할 정도의 수술이 아니다. 과정 중 위험성도 있고, 의사만 잘한다고 잘되는 결과를 얻을 수는 없다. 연장 받은 분이 재활 운동도 열심히 해고 같이 합해져야 한다. 간단하게 생각할 수술은 아니다"고 강조했다.

수술 최고령은 60대 중반이라는 의사는 "50대 이상이 오시면 하지 말라고 돌려보낸다. 그럼에도 불구하고 콤플렉스를 극복하기 위해, 키 때문에 정신적으로 스트레스 엄청 많이 받는 분들이 하신다"면서 "키 스트레스로 1년 동안 집 밖을 한 두 번 밖에 안 나가는 분들이 계시다. 그 정도로 스트레스가 많은 분이 결정하는 수술"이라고 했다.

길이 상관 없이 수술은 똑같으며, 수술 비용은 수술 방식에 따라 따른데 최소 4천만 원부터라고.


고민에 빠진 허경환은 "너무 혹하다가 쉬운 수술이 아니구나. 신중하게 고민해야겠구나"라고 했고, 의사는 "이 수술은 인생을 바꾸는 수술이다. 좋게든 나쁘게든"이라고 했다. 이어 "잘되면 자존감이 높아지지만, 수술을 실패해 합병증과 장애가 생기면 인생이 망가질 수도 있는 수술"이라고 밝혔다.

