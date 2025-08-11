스포츠조선

[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"

최종수정 2025-08-11 08:08

[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 전소미가 성장 과정에서 느낀 혼란과 변화를 이번 앨범에 담아냈다.

전소미는 최근 서울 용산 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "10년 차지만 아직 24세라 고민이 많았다"라며 "그래도 어른스러워진 모습을 보여줄 타이밍"이라 했다.

지난해 8월 '아이스크림' 이후 약 1년 만에 두 번째 EP 앨범 '카오틱&컨퓨즈드'로 돌아온 전소미는 이번 신보에 대해 "너무 새로운 모습이라 (보시는 분들이) 당황하실 수도 있고, 많이 색다르다 느끼실 것 같다. 그게 제 확실한 목표라, 속시원한 감정이 크다. 보여주고 싶었던 모습인데, 지금이 시기적으로 딱 보여줄 수 있는 타이밍인 것 같다"라며 만족도를 표했다.

이번 두 번째 EP 앨범 '카오틱&컨퓨즈드'는 전소미가 보다 솔직하고 다양한 이야기들과 함께 음악적 도전과 변화를 집약했다. 스터터 하우스라는 새로운 장르적 시도를 꾀한 타이틀곡 '클로저'를 비롯, 수록곡 모두 전소미를 둘러싼 여러가지 혼돈스러운 상황, 아티스트로 고민과 내적 갈등이 담겼다.

전소미는 이러한 변화에 "어떠한 변화를 노리고 한 건 아니고, 솔직하게 노래를 하고 앨범을 만들고 작업을 하는 편이다. 시기적으로 어른스러워지고, 커가고 있는 이 과정에서 슬슬 이런 모습을 보여줄 단계가 된 것 같다"고 했다.

앨범 안에 녹여낸 갈등에 대해서도 구체적으로 들려줬다. 전소미는 "아티스트적으로도 물론이지만, 인간적으로 24세가 되니까 어른을 표현하고 싶었다. 혼란스러운 것도 생기고, 제가 인간적으로 경험을 많이 한 것 같다. 그게 카오스적이고 혼란스러웠다"고 말했다.


[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블
이 시기에 '변화'를 택한 이유로는 "이번 앨범은 팝성 기반이고 댄스형 기반이라고 설명을 드릴 수 있지만, 메시지를 하나로 다 묶여지기는 어려웠다. 그 당시마다 제가 잘 보일 수 있는 곡이 다르고, 제가 잘 표현할 수 있는 곡이 있었는데, 이제는 혼란스러운 상황을 받아 들이고, 그 감정에 대해 자연스럽게 곡을 설명할 수 있겠더라"고 털어놨다.

그러면서 아이오아이로 데뷔했던 2016년 당시를 떠올리며 "아이오아이 활동부터 해서 10년 차인데, 이제 벌써 24세다. 거기에서 어떤 신선한 모습을 보여줄 수 있을지를 고민했다. 대중은 중학생 시절이었던 절 보셨다. 그런데 제가 10년이라는 시간 동안, 인간으로 살아온 삶이 있다. 갑자기 진중한 아티스트 모습으로는 받아들이기 힘드실 것 같은데, 오글거리지 않은 선에서 대중이 저를 아티스트로 어떻게 받아들일 수 있을까라는 고민이 있었다"며 끄덕였다.


또 "이 시기에 솔로로 변화가 꼭 필요하다고 생각했다. 중요한 시기라 생각했다. 계속 성장하며 다른 모습을 보여드렸지만, 이번 앨범에서 확고하게 할 수 있고, 보여드릴 수 있는 시기인 것 같더라"고 했다.


[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블
전소미는 "컴백했을 때 마다 저에게 맞는 곡들을 만났다고 생각했다. '덤덤'도 '퍼퓸'도 시기별로 지극히 저를 담아낸 앨범이었다. 그런데 제가 10년 차가 됐는데도, 아직 24세다. 그래서 어떤 모습을 보여드려야 하는지도 고민이었다. 그런데 좋은 혼란이었다. 이 시기가 있었으니 이런 작업물이 나왔고 앞으로 방향이 확장된 느낌이다. 어떤 노래로 컴백할지 항상 몰랐는데, 혼란이 있으니 확실히 노래를 이해하는 것도 깊어진 것 같다"고 고백했다.

이어 "제가 사회생활을 너무 일찍 시작했고, 방송에 나오기 시작할 때도 어렸다. 그래서 또래보다는 경험들이 많다. 나름 성숙하지만, 아직도 나이는 어리다. 어떤 대중분은 제가 너무 오래 했으니, 저를 30세로 생각하시더라. 그런 데서 오는 고민이 있었다"며 덧붙였다.

이러한 '혼란스러움'에 "혼란스러운 상황은 현재진행형이다. 혼란을 거쳐 답을 찾은 게 아니라, 그냥 이 상황을 앨범에 담았다. 그래서 이걸 내보냈을 때 속 시원한 느낌인 것 같다. 드디어 나왔다니. 저만 앓던 감정들이 보여지는 게 처음이라, 저한테는 속시원하다"며 웃었다.


[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블
타이틀곡 '클로저'에 대해서는 "가사를 통해 이 시대에 하고 싶었던 말이 있었다. '예쁜 여자라 불러달라'는 가사가 있는데, 뮤직비디오를 보면 예쁜 여자가 아닌 얼굴 곰팡이를 뜯는 모습이 나온다"라며 역설적인 메시지를 짚었다.

이에 대해서는 "중의적 의미를 많이 뒀다. 뮤직비디오 메시지도 '예쁜 여자라 불러줘'라는 상대가 있는 게 아니라, 나르시즘으로 잡았다. 나를 지극히 갈망하지만, 자기를 너무 사랑하기 때문에 증오하는 마음도 있다더라. 그 감정선을 연기하려고 했다. 어떻게 생겼다고 판단하는 게 아니라, 이미 각자만의 매력과 아름다움이 있다는 의미를 표현하려고 노력했다"고 설명했다.

이어 "앞으로도 어떤 음악으로 의미를 부여하고, 메시지를 줄 수 있을지 기대가 된다. 계속 이렇게 메시지를 줬으면 하는 마음이라 굉장히 마음에 든다. 계속해서 느낀 감정을 토대로 작업을 하고 표현하면서 알려드리고 싶다. 제가 전하는 메시지는 이런 것이라면서 좋은 영향을 주고 싶다"고 전했다.


[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블
무엇보다 전세계적인 사랑을 받았던 션 킹스턴의 '뷰티풀 걸스'를 샘플링했다는 점이 관심사다. 전소미는 "유명한 곡 샘플링을 했을 때, 원래 곡이 생각 안 날만큼이 돼야 좋은 곡이라 생각한다. 그 곡 분위기가 엄청 잘 살아나지는 않지만, 좋은 부분은 살린 것 같다. 원곡의 존중을 표현하면서 저만의 노래로 만드는 과정이 어려웠는데, 잘 나온 것 같아서 만족한다"고 밝혔다.

관능적인 무드와 대비되는 강렬한 에너지, 웅장하고도 세련된 사운드에 대해서는 "대중이 저에게 바라는 모습은 퍼포먼스, 그리고 댄스곡인 것 같다. 그래서 이번에도 댄스곡의 정신은 이어간다. 그러나 장르적으로도 한 단계 깊어졌다. 마냥 대중적이기보다는 전통 하우스다. 타이틀곡만큼은 강인하고 업그레이드된 모습으로 보여주고 싶었다"라고 소개했다.


[인터뷰①]전소미 "10년차인데 아직 24세…이제 변화 보여줄 시기"
사진 제공=더블랙레이블
그런가 하면, 다른 수록곡들 크레딧에는 이름을 올렸지만, 타이틀곡 작업에는 참여하지 않아 궁금증을 산다. 전소미는 "이번 타이틀곡에 제가 노래하는 양보다 비트가 많다. 제가 작업을 하는 구간보다, 퀄리티를 올리고 싶었다. 콘셉트나 뮤직비디오에는 제 의견이 들어갔지만, 노래에는 전문 프로듀서들을 믿고 맡겼다"고 답했다.

그러면서 "저는 저를 엄청난 아티스트로 받아들이지 못하고 있다. 그냥 어느 집의 첫째 딸 정도다. 저를 봤을 때 그렇게 생각을 하는데, 대중이 보시기에도 딱 중학교 때 이미지가 강하지 않을까라고 생각했다. 그래도 예전의 저와 지금의 제가 같은 사람인지 모르는 사람도 있는데, 이 부담을 덜어도 되겠더라. 과거를 좀 벗어나도 되겠다는 생각을 하고 있다"고 했다.

전소미의 두 번째 EP '카오틱&컨퓨즈드'와 타이틀곡 '클로저' 음원은 8월 11일 오후 6시 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

2.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

3.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

4.

전소미, 잠실 달군 시구 요정…워터밤 능가한 폭발적 반응

5.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

2.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

3.

英 걱정 'SON, 더 이상 토트넘 선수 아니다'…'No.7' 손흥민 대체 큰 과제 '결국 선수 영입 선언'

4.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

5.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.