[공식] 서인국♥박지현, 사내연애 시작한다..'내일도 출근!' 호흡

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 서인국과 박지현이 '내일도 출근!'으로 호흡을 맞춘다.
서인국은 '로맨스 킹'으로 불릴 만큼 '응답하라 1997', '고교처세왕', '쇼핑왕 루이', '하늘에서 내리는 일억개의 별', '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' 등 다양한 로맨스물에서 여심을 사로잡는 치명적인 매력을 과시했다. 여기에 '이재, 곧 죽습니다'를 통해 탄탄한 연기력까지 인정받은 만큼 서인국이 '내일도 출근!'에서 보여줄 믿고 보는 '로맨스 킹'의 매력에 기대감이 높아진다.
박지현은 극 중 회사에 찌들고 현실에 찌든 7년 차 K-직장인 '차지윤' 역을 맡았다. 차지윤은 야무진 손끝과 비상한 일머리로 주어진 업무를 척척 해내고, 동료들에게도 신임받는 일잘러지만 일과 사랑 모두 권태기를 겪고 있다. 그런 차지윤의 평범한 일상에 까칠한 사수 강시우(서인국)가 훅 들어온다.
한편, 서인국과 박지현으로 캐스팅을 확정한 '내일도 출근!'은 2026년 tvN에서 방송 예정이다.
