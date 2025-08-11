전소미, 걸그룹 시구 기준 바꿨다…투수석서 포크볼+사비로 스티커 제작[S…

스포츠조선

전소미, 걸그룹 시구 기준 바꿨다…투수석서 포크볼+사비로 스티커 제작[SC이슈]

기사입력 2025-08-11 09:50


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이오아이 출신 가수 전소미의 개념 시구가 화제다.

전소미는 10일 서울 잠실야구장에서 열린 '2025 KBO 리그' 한화 이글스와 LG 트윈스 전 시구자로 나섰다. 크롭티에 핫팬츠를 입고 LG 유니폼을 걸친 전소미가 등장하자마자 잠실벌은 열띤 환호로 달아올랐다. 전소미는 관중과 하이파이브를 하고, 워터밤 공연을 연상케 하는 에너제틱한 포즈를 취하며 순식간에 시선을 사로잡았다.

특히 전소미는 투수석에서 시구에 성공해 보는 눈을 의심하게 했다. 학다리폼을 취한 뒤 던진 포크볼이 포수 글러브로 빨려 들어가며 관객들을 놀라게 했다. 이제까지 투수석에서 시구에 성공한 여성 스타는 거의 없었던 만큼, 전소미의 개념 시구는 더욱 특별하게 다가왔다.


10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 가수 전소미가 경기 전 시구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com
전소미는 시구를 마친 뒤에도 LG 트윈스 팬으로 알려진 수학 1타 강사 정승제와 열띤 응원전을 펼치며 개념 시구의 획을 그었다. 그는 응원 도구를 흔들며 야구장을 워터밤 못지 않은 축제의 도가니탕으로 만들었다. 또 승리 기원 응원 스티커까지 만들어 눈길을 끌었다. 전소미는 '승리기운 나눔' '승리요정 클로저 전소미 대기중' 이라는 등의 문구가 적힌 스티커를 제작해 팬들의 응원 사기를 북돋았다. 소속사 더블랙레이블에 따르면 이 스티커는 전소미 측에서 직접 사비로 만든 것으로 알려져 훈훈함을 더했다.

전소미는 11일 두 번째 EP '카오틱 앤 컨퓨즈드'로 컴백한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

