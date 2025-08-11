스포츠조선

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

기사입력 2025-08-11 13:28


[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 가수 모세(트로트 가수 활동명: 춘길)가 희귀병으로 인한 투병 생활과 현재 장애를 안고 살아가고 있는 사실을 고백했다.

11일 방송된 KBS1 '아침마당'의 '명불허전' 코너에서는 트로트 가수로 제2의 인생을 살고 있는 모세가 출연했다.

이날 모세는 "돌아가신 아버지 성함인 춘길이라는 이름으로 트로트 인생을 새로 살기 시작하면서 그동안 받지 못했던 평생 받을 칭찬을 요즘에 많이 받고 있다"며 근황을 전했다.

이어 진행자가 "희소병을 앓고 계셨다는 이야기를 들었다"고 묻자, 모세는 조심스럽게 자신의 건강 상태를 털어놨다.

그는 "사람이 안 좋은 일이 생기려니까 그래서 그런 건지, 2019년이었나. 작지 않은 교통사고를 당해서 후유증으로 2년 가까이 고생했다. 이 병원 저 병원 다 다니다가 마지막 병원에서 후종인대골화증 희귀병 질환자라는 것을 알게 돼 경추에 큰 수술을 받았다. 그 병으로 현재 경증 장애인이 돼 있다"고 밝혔다.

후종인대골화증은 척추의 후종인대가 뼈처럼 굳어지는 질환이다.

모세는 "문제는 그 수술을 목 앞 쪽으로 하다 보니까, 성대에 손상이 올 수 있다. 심하면 마비가 올 수 있는 위험성이 있지만 다행히 마비까지는 오지 않았다. 사실 그 수술 이후에 성대가 100%는 아닌 상황이다"라고 전했다.

2005년 데뷔한 모세는 '사랑인걸', '한걸음' 등 다수의 히트곡을 발표하며 대중들에게 사랑을 받았다.

tokkig@sportschosun.com

