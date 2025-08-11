스포츠조선

로제, 컵라면 小자도 무릎꿇고 덜어먹네…극강 슬렌더 비결[SCin스타]

기사입력 2025-08-11 14:09


로제, 컵라면 小자도 무릎꿇고 덜어먹네…극강 슬렌더 비결[SCin스타]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 일상을 공개했다.

로제는 11일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 로제는 월드투어 중 짬을 내 휴식을 취하고 있는 모습이다. 혼자 거울 앞에서 외출 준비를 하고, 미니 드레스를 입은 채 거리를 활보하며 모처럼의 여유를 즐겼다.

특히 로제는 호텔 방에서 컵라면을 먹는 모습을 공개해 눈길을 끌었다. 외출에서 막 돌아온 듯 옷도 갈아입지 않은채 소파에 무릎을 꿇고 앉아 컵라면을 흡입하는 모습에서 친근감이 느껴진다. 로제는 컵라면 작은 사이즈를 접시에 덜어먹는 '소식좌'의 면모를 보여 슬렌더 몸매 유지 비결을 짐작하게 했다.

로제가 속한 블랙핑크는 월드투어 '데드라인'을 진행 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

연예 많이본뉴스
1.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

2.

153cm 송가인, 키 170cm됐다..9등신 황금 비율

3.

'비♥' 김태희, 쫄티 입고 뉴욕 접수..'45살 애둘맘' 안 믿겨

4.

유재석, 출연료가 안 아까운 美친 비주얼..양세찬과 '입툭튀 거지 브라더스' 결성

5.

트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달간 참아"(냉터뷰)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"SON 따라 미국 올래?" 살라 결승전 행방불명 사건 또또또 재발…우승 놓친 '英챔피언' 리버풀

4.

英 독점! 손흥민도 경악한 '최악의 부상'→"토트넘 시즌 조기 종료 위기"...결국 대체자 정했다, "SON 애착 인형이 그 자리 뛸 것"

5.

'잠실 라이벌' 울린 미친 수비…'역대 최다 득표' 7월 최고의 순간! 팬들은 이 장면을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.