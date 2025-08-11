전현무, 강남 40억家 떠나나..김포로 이사 준비 "한강뷰 전원주택, 오…

스포츠조선

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 로망 실현을 위해 전원주택 이사 결심을 전했다.

11일 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 측은 "현무 회원님의 <효도 5개년 프로젝트> 드디어 시작!"이라는 글과 함께 609회 예고편을 공개했다.

앞서 전현무는 2022년 MBC 연예대상에서 대상을 수상한 뒤 "5년 안에 효도하겠다"고 약속한 바 있다. 이후 쏟아지는 '효도 압박'에 결국 직접 행동에 나서며 프로젝트의 첫 단추를 끼운 것.

전현무는 "무무 효도 프로젝트의 첫 삽은 바로 이사"라며 "전원생활도 하고 싶고, 엄마 근처로도 갈 수 있는 곳이면 좋겠다"고 밝혔다.

그는 경기도 김포의 전원주택 단지를 직접 찾아 탁 트인 한강 뷰와 프라이빗 마당 등을 둘러보며 로망 실현에 들뜬 모습을 보였다.


전현무는 "한강이 다 보인다. 역시 올드머니다"라며 감탄했고, "돈이 얼마가 들든 내 로망을 실현하겠다"며 "프라이빗 텃밭과 앞마당이 있는 곳에서 살고 싶었다"고 말했다.

이어 "엄마를 위해서도, 나를 위해서도 좋은 선택이 될 것 같다"며 "이 진심이 엄마에게 닿기를 바란다"고 전했다.

하지만 기대와 달리 어머니의 반응은 냉랭했다. 임장을 마친 전현무는 어머니에게 전화를 걸어 "엄마가 왔다 갔다 하는 게 너무 멀지 않냐. 걱정이 돼서 김포로 이사 가는 걸 생각 중인데, 어떠냐?"라고 조심스럽게 의견을 물었다.


그러나 어머니는 단호히 "시끄러워, 그건 안돼. 결혼도 해야 하고 안 된다. 네가 중심이 되어야 한다"며 반대 의사를 전했다.

어머니의 긴 잔소리에 전현무는 결국 "알았어~"라고 말하며 전화를 끊어 '현실 아들'다운 면모로 웃음을 자아냈다.

전현무의 '효도 5개년 프로젝트'는 오는 15일 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 통해 방송된다.

한편, 전현무는 현재 서울 강남구 삼성동에 위치한 고급 아파트 성 전용 156㎡(59평형)에 거주 중이다. 전현무는 2021년 해당 아파트로 이사 올 당시 전용 156㎡는 40억 중반대에서 거래됐다.

