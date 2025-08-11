스포츠조선

'다섯째 임신' 하준맘, 남편 피임 수술 제안 거절 "난관절제술 할 생각 없어"

기사입력 2025-08-11 15:53


'다섯째 임신' 하준맘, 남편 피임 수술 제안 거절 "난관절제술 할 생각…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 다섯째 출산을 앞둔 유튜버 비글부부가 피임 수술에 대해 가감없이 밝혔다.

최근 '하준맘 또는 미안이' 채널에는 '자녀 넷과 함께 사는 하준이네. 랜선집들이 최초공개! (70평대)'라는 영상이 게재됐다.

하준맘은 "이번 다섯째 출산이 정말 마지막 출산이다"라고 강조했다. 한편, 하준파파는 이전 영상에서 아내에게 피임 수술에 관해 질문했다가 구독자들에게 쓴소리를 받은 일을 떠올리며 억울함을 토로했다. 당시 하준파파는 산부인과 의사에게 아내의 피임 수술을 물어보며 "제왕절개하며 같이 해도 되나. 고통스럽지 않나"라고 질문한 바 있다.


'다섯째 임신' 하준맘, 남편 피임 수술 제안 거절 "난관절제술 할 생각…
이에 대해 하준파파는 "앞에 잘린 영상이 있다. 저는 아내에게 '내가 피임 시술을 받을 텐데, 너도 해야 하지 않겠냐. 우리는 1%의 임신 가능성도 있으면 안 된다. 또 아이가 생기면 네 몸이 위험해서 걱정된다. 나도 할 테니 너도 웬만하면 하자'라고 했는데 이 말을 잘랐더라"라며 아내에게 악마의 편집을 당했다고 했다. 하준맘은 "난 그 얘기가 기분 나쁘지 않았고 그래서 간과한 것 같다"라며 웃음을 터트렸다.

하준파파는 "정관수술을 해도 아이가 생길 확률이 있다고 하더라. 이제 더 이상 생기면 안 된다"라고 걱정스럽게 말했고 하준맘은 "난 수술할 생각이 없다"라며 난관절제술을 하지 않겠다고 못박았다.

한편 하준맘, 하준파파는 구독자 30만명을 보유한 유튜브 채널 '하준맘 또는 미안이'를 운영 중이다. 2017년 첫째, 2019년 둘째, 2022년 셋째, 2023년 넷째를 출산했으며 최근 다섯째 임신 소식을 알렸다. 둘째 이준 군은 2020년 생후 5개월 때 급성 심장마비로 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기차 4등이다

3.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

4.

'벌써 5번째 1군 콜업된 포수에게' 명포수 출신 명장의 조언 "2군에서 아무리 홈런을 쳐도 1군에선 수비가 먼저"[잠실 코멘트]

5.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.