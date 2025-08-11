스포츠조선

윈터, 숙일수록 더 또렷해지는 11자 복근…접힌 뱃살無 이게 가능해?

기사입력 2025-08-11 16:00


윈터, 숙일수록 더 또렷해지는 11자 복근…접힌 뱃살無 이게 가능해?

[스포츠조선 고재완 기자] 에스파 윈터가 완벽한 복근을 자랑했다.

윈터는 11일 자신의 개인 계정에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 윈터는 그린 컬러의 라운드 티셔츠에 화이트 트레이닝 팬츠를 입고 패션 센스를 자랑했다. 특히 가슴 쪽으로 걷어올린 티셔츠로 인해 그의 복근이 그대로 드러났다. 허리를 숙여도 접힌 살 없이 더 또렷한 '11자 복근'이 시선을 강탈한다.

한편 에스파는 지난 6월 27일에 싱글 1집 'Dirty Work'를 발매했다.


