김민경, 생활고로 개명 첫 고백..."12년 무명, 너무 안 풀렸다" ('4인용 식탁')

기사입력 2025-08-11 16:43


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 오랜 시간 무명 생활을 했던 김민경이 "방은지로 개명했었다"고 털어놨다.

11일 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁' 측은 "방은지와 마체리로 활동할 뻔한 지쳐서 꿈을 포기할 때쯤 개명한 김민경과 신기루"라며 본 방송에 앞서 선공개 했다.

이날 김민경은 절친 유민상, 신기루를 초대한 가운데 유민상은 김민경의 첫 인상을 떠올렸다. 유민상은 "같이 코너 하는데 이름 바꿔온 게 웃겼다. 김민경 씨가 중간에 이름을 개명한 적 있다"며 웃었다.

김민경은 "21살에 서울 올라와서 쭉 개그맨 지망생으로 지내다가 2008년 28세에 공채 개그맨에 합격했다"며 "개그맨 되면 바로 무대에 설 줄 알았는데 대기실만 지키게 됐다"고 떠올렸다. 그는 "대기실을 지키는 시간이 길어지고 너무 지치고 힘이 들어서 꿈을 포기할 때 쯤 아는 무속인 언니가 '내가 이름 하나 만들어주겠다'면서 '방은지'라고 만들어줬다"며 "'방'이 사람들 이미지에 각인이 될 수 있다고 하더라. '방은지로 하면 성공할거다'고 했다"고 말했다.

당시 '방은지'라는 이름으로 첫 코너를 하게 됐다고. 그러나 김민경은 "근데 다리를 다쳐서 철심 박고 그 코너는 없어졌다"며 "그 이후로 아무 것도 못해서 예명을 다시 알리기 보단 다시 본명으로 활동을 하게 됐다"고 밝혔다.

또한 김민경은 경제적으로 어려웠던 무명 시절, 김밥 한 줄로 하루를 버티고, 시식 코너를 돌며 허기를 달랬던 경험을 털어놓으며 "보증금 500만 원, 월세 30만 원짜리의 오래된 집에서, 선풍기 하나로 더운 여름을 버티다 어머니가 보내준 얼린 추어탕을 껴안고 잠들었던 적이 있다"고 고백해 절친들의 안타까움을 산다.


신기루 역시 "이름을 5번 바꿨다"면서 "본명은 김현정이다. 민경이는 출처라도 있는 무속인 분에게 받았지만, 나는 월미도에서 포춘 쿠키 같은 걸로 해서 너무 안 풀리니까 김현정에서 마체리로 바꿨다"고 해 웃음을 안겼다.

그는 "'폭소클럽'에서 이름을 쓰려고 했는데, '이름이 어울리지도 않고 어떻게 생각하면 선정적이기만 하다'면서 안된다고 하시더라"며 "이후 몸은 크지만 여린 이미지를 하고 싶어서 '정여린'으로 지었다"고 밝혀 폭소를 자아냈다. 당시 돈이 없어 여러 가지 이유를 붙여 셀프 작명했다고.


신기루는 "그러다가 '웃찾사'에 갔는데 SBS 공개 개그맨 8기 김현정 씨와 이름이 똑같더라. 가수 분도 김현정이라는 분도 계셨다"면서 "이름 자체가 활동하시는 분들이 많아서 이름을 바꾸고 싶다고 이야기를 했더니, '메가톤'이라고 하라더라"고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

