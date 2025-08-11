스포츠조선

강지섭, JMS 논란 심경 "교주랑 내통 의심..무지함이 나의 죄" ('오은영스테이')

기사입력 2025-08-11 17:03


강지섭, JMS 논란 심경 "교주랑 내통 의심..무지함이 나의 죄" ('…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강지섭이 기독교복음선교회(JMS) 논란에 대한 심경을 밝혔다.

11일 MBN '오은영 스테이'는 '배우 강지섭, '종교 단체 논란'에 최초로 입을 열다!'라는 영상을 게재했다.

영상에서 강지섭은 "아무렇지 않게 생각했다. (단체) 안 다닌 지도 오래됐고, 나랑 상관없다고 생각했는데 예능 프로그램에 나갔다가 사진 때문에.."라며 입을 열었다.

과거 강지섭은 한 예능 프로그램에서 집을 공개했는데 당시 옷방에 있던 액자가 JMS와 관련된 것으로 드러나 논란에 휩싸였다.

이에 대해 강지섭은 "그 단체에 선물 받은 액자였는데 알고 봤더니 교주와 상징적으로 연관된 그림이었다"라며 "더 이상 안 다니니까 정리하려고 옷방에 놔둔 거다. 내가 그 의미를 알았으면 촬영 전에 아예 버리거나 처분했을 거다"라고 해명했다.

이어 "액자가 크니까 (폐기물) 딱지를 붙여서 버려야 하는데 그냥 내놓으니까 (절차 문제로) 뭐라고 해서 다시 들여놨던 거다. 누가 봐도 예수님 액자라서 (교주와) 관련된 건 줄은 몰랐다. 이게 왜 그쪽으로 연관이 됐는지"라고 답답함을 토로했다.


강지섭, JMS 논란 심경 "교주랑 내통 의심..무지함이 나의 죄" ('…
강지섭은 "그 단체와 관련이 있다면서 '교주랑 내통하는 거 아니냐', '여자를 몇 명 갖다 바쳤냐' 등 온갖 댓글이 달렸다. 그 얘기를 들으니까 너무 힘들었다"고 털어놨다.

그러면서 "(당시) 소속사 대표까지 '너 아니라고 목에다 팻말 걸고 다녀라'라고 했다. 그 얘기를 듣고 나서 세상에 믿을 사람이 하나도 없구나 싶었다. 그때 당시 주위에 한창 연락 자주 왔던 주변 인물들과 인맥도 다 끊겼다"고 고백했다.


강지섭은 "잠자고 일어나면 눈뜰 때마다 두려웠다. 심장이 철렁 내려앉았다. '내가 왜 이런 오해를 받아야 하지? 왜 사람들한테 억측을 들어야 하지?' 싶었다. '내가 이 세상에 있으면 안 되나?'라는 생각까지 하게 됐다"며 "특히 누나와 어머니는 내가 이 일 때문에 나쁜 마음을 먹을까 걱정이 컸다고 하더라. 나중에는 무지함, 알지 못했던 게 나의 죄라고 생각했다"며 반성했다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기차 4등이다

3.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

4.

'벌써 5번째 1군 콜업된 포수에게' 명포수 출신 명장의 조언 "2군에서 아무리 홈런을 쳐도 1군에선 수비가 먼저"[잠실 코멘트]

5.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.