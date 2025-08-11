스포츠조선

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

기사입력 2025-08-11 19:36


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 개그우먼 이성미가 엄마만 무려 5명이었던 학창 시절을 회상했다.

11일 송승환의 유튜브 채널에는 '희극인 이성미 2화 (엄마만 5명..! 서러웠던 학창 시절)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이성미는 초등학교 6학년때 아버지가 사업이 실패하고 새 엄마는 암투병을 했다고 털어놨다. 새 엄마는 결국 돌아가셨다고. 이성미는 "어렸을 때라 슬픈 감정을 덜 느꼈다. 그냥 아버지가 우니까 따라 울었다. 멍했다"고 당시 심경을 털어놨다.


이후 부산으로 내려가 학창시절을 보냈다는 이성미는 "아버지가 급히 재혼을 하시면서 부산으로 따라 내려갔다. 돈이 많은 부잣집 아줌마하고 결혼을 하셨다. 세 번째 엄마가 생긴거다"라며 "그리고도 두 건(?)이 더 있다. 아버지가 바쁘셨다. 결과적으로 총 엄마를 다섯분이나 모셨다"고 다사다난한 가족사를 털어놔 놀라움을 자아냈다.

이에 송승환은 "정말 힘들었겠다"고 위로했고, 이성미는 "아버지가 형제가 많은 집으로만 재혼하셨다. 그 점이 살면서 쉽지 않았다. 그 친구들은 날 받아들일 준비가 안 돼있었다. 거슬거슬 했었다"고 고백했다.

이어 이성미는 "보따리 싸는게 일이었다. 엄마가 없다는 건 내 인생에서 날 보호해줄 사람이 없다는 거다. 서러웠다"고 힘들었던 지난날을 회상했다.

jyn2011@sportschosun.com

