'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전 여자친구 폭행 의혹에 휘말렸던 뮤지컬 배우 전호준이 사건 진행 상황과 근황을 직접 전했다.
전호준은 11일 개인 SNS에 "공인이라는 생각조차 해본 적 없던 저에게 큰 사건이 닥쳤다. 이후 지금까지 SNS 활동을 멈췄다"며 "현재 그 사건은 법적 절차를 밟고 있다. 잘못한 부분이 있다면 책임지겠다. 하지만 저 역시 제 삶을 살아가야 하기에 조심스럽게 이곳에 돌아왔다"고 밝혔다.
앞서 지난 5월, 전호준의 전 여자친구 A씨는 전호준에게 폭행을 당했고 성병에 걸렸다고 주장하며 폭로글을 올렸다. 파문이 커지자 전호준은 녹취록을 공개하며 "A씨가 주장하는 폭행은 새벽 시간 제 자택에 무단 침입을 시도하던 A씨를 제지하는 과정에서 발생했다"고 반박했다.
그는 머리와 눈 부위에 피가 묻은 사진을 공개하며 "경찰이 현장에서 직접 촬영한 증거 사진"이라고 주장했다. 또한 "남의 신체에 위해를 가하는 일은 상상조차 하지 않고 살아왔다"고 결백을 강조했다.
논란이 이어지자 전호준은 "현재 준비 중이던 공연에서 모두 자진하차하겠다는 뜻을 캐스팅해준 각 극단에 전달하고 양해를 구했다"고 밝히며 활동을 중단한 바 있다.
