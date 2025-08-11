스포츠조선

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행중"

기사입력 2025-08-11 21:32


'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행…

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전 여자친구 폭행 의혹에 휘말렸던 뮤지컬 배우 전호준이 사건 진행 상황과 근황을 직접 전했다.

전호준은 11일 개인 SNS에 "공인이라는 생각조차 해본 적 없던 저에게 큰 사건이 닥쳤다. 이후 지금까지 SNS 활동을 멈췄다"며 "현재 그 사건은 법적 절차를 밟고 있다. 잘못한 부분이 있다면 책임지겠다. 하지만 저 역시 제 삶을 살아가야 하기에 조심스럽게 이곳에 돌아왔다"고 밝혔다.

이어 그는 "믿고 응원해주신 분들께 다시 한 번 감사드린다. 앞으로도 열심히 성실하게 살아가겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 5월, 전호준의 전 여자친구 A씨는 전호준에게 폭행을 당했고 성병에 걸렸다고 주장하며 폭로글을 올렸다. 파문이 커지자 전호준은 녹취록을 공개하며 "A씨가 주장하는 폭행은 새벽 시간 제 자택에 무단 침입을 시도하던 A씨를 제지하는 과정에서 발생했다"고 반박했다.

그는 머리와 눈 부위에 피가 묻은 사진을 공개하며 "경찰이 현장에서 직접 촬영한 증거 사진"이라고 주장했다. 또한 "남의 신체에 위해를 가하는 일은 상상조차 하지 않고 살아왔다"고 결백을 강조했다.

논란이 이어지자 전호준은 "현재 준비 중이던 공연에서 모두 자진하차하겠다는 뜻을 캐스팅해준 각 극단에 전달하고 양해를 구했다"고 밝히며 활동을 중단한 바 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

김병만, 입양딸 파양에 입 열었다…"판결문 해석차이, 전처 딸 상처받지 않길"

4.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

5.

아동 성상품화 논란 '언더피프틴', 日 방영도 무산…결국 폐기 수순되나?

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

김병만, 입양딸 파양에 입 열었다…"판결문 해석차이, 전처 딸 상처받지 않길"

4.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

5.

아동 성상품화 논란 '언더피프틴', 日 방영도 무산…결국 폐기 수순되나?

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

2.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

3.

"손흥민은 어디에" NO 발롱도르 베스트XI 공개…'호날두에 도둑 맞은' 리베리 제외

4.

"이강인, 내일이라도 PSG 떠날 수 있다" 프랑스 HERE WE GO급 기자 폭로

5.

손아섭 재치였나, 박동원 본헤드였나...이 1점이 한화-LG 우승 경쟁 '나비 효과' 일으킬까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.