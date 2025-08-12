스포츠조선

윤경호, 말 많아서 영상도 잘렸다..조정석 '1절만' 경고

기사입력 2025-08-12 06:21


윤경호, 말 많아서 영상도 잘렸다..조정석 '1절만' 경고

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤경호가 조정석에게 영상에서 잘리는 굴욕을 당했다.

11일 청계산댕이레코즈에는 영화 '좀비딸' 무대인사 메이킹 현장 영상이 게재됐다.

영상에서 조정석은 '부캐' 댕이 아빠로 변신해 영화 '좀비딸' 무대인사 대기 중이던 윤경호를 만나 "'좀비딸'에서 비주얼을 담당하고 계신다고 들었다"고 말했다. 이에 윤경호는 "정석 씨하고는 인사했냐"고 물었고, 조정석은 "아까 전에 인사했다"고 받아쳤다.

이어 윤경호는 "둘이 같이 있는 투샷 한번 너무 보고 싶다"며 웃었고, 조정석은 "많이 닮긴 닮은 거 같다"며 너스레를 떨었다. 그러자 윤경호는 "닮았는데 성격은 댕이 아빠(조점석)가 훨씬 좋은 거 같다. 정석이가 없어서가 아니라 댕이 아빠가 친절하고 겸손하다"고 말했다.

이를 들은 조정석은 "정석 씨도 친절하고 괜찮다"고 맞받아쳤지만, 윤경호는 즉각 "둘이 있으면 잘 모르겠다"며 조정석의 뒷담화를 해 웃음을 자아냈다.


윤경호, 말 많아서 영상도 잘렸다..조정석 '1절만' 경고
윤경호는 또 '좀비전문의'라고 적힌 이름표를 자랑하며 "('좀비딸') 극 중에서 약사인데 전문의라고 해주신 걸 봐서는 아마 전에 내가 나온 '중증의상센터'를 봐주신 거 같다. 거기에서는 의사로 나오니까"라고 설명했다.

이때 조정석은 카메라를 최유리 쪽으로 돌렸고, 윤경호는 최유리와 투샷이 잡히도록 얼굴을 들이밀었다. 이에 조정석은 "지금 유리 씨 얘기하고 있다"며 자제를 부탁했지만, 윤경호는 잠시 빠지는 척하더니 다시 카메라에 얼굴을 들이밀며 이야기를 이어갔다.

그 순간 영상이 끊기며, 조정석이 휴대폰으로 '1절만'이라는 문구를 써서 들고 있는 장면이 등장해 웃음을 안겼다.


'1절만'은 윤경호의 대학 시절 별명으로 말이 많아서 생긴 별명이다. 그는 지난달 '청계산댕이레코즈'에 출연해 "조정석에게 별명이 '1절만'이라고 알려주면서 내 이야기가 길어지면 언제든지 얘기해달라고 했다. 그랬더니 다른 자리에서 얘기하다 보면 옆통수가 따가워서 보면 정석이가 휴대폰으로 '1절만'을 써서 들고 있다"고 전해 폭소를 유발했다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

4.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

5.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

4.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

5.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 중견수 불가! 대충격 美언론, 작정하고 비판 → "공격력을 수비로 전부 까먹었다, 심지어 마이너스"

2.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

3.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

4.

"이강인, 내일이라도 PSG 떠날 수 있다" 프랑스 HERE WE GO급 기자 폭로

5.

"손흥민은 어디에" NO 발롱도르 베스트XI 공개…'호날두에 도둑 맞은' 리베리 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.