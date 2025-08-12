전지현, 그리고 강동원만 있나? '북극성' 이미숙·박해준·유재명·오정세 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] 이미숙, 박해준, 유재명, 오정세가 각자의 자리에서 '북극성'에 함께한다. ㄱ
범접할 수 없는 강렬한 카리스마를 가진 캐릭터부터 곁에 두고 싶은 선한 매력의 캐릭터까지, 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 수많은 이들의 마음을 사로잡으며 대세 배우로 떠오른 박해준이 차기 대선 후보 장준익을 연기한다. 그는 평화와 화합을 꿈꾸는 새공화당의 젊은 정치인으로, 노인들에게 먼저 다가가서 안아주고, 아이들과 눈을 맞추며 노래하는 등 따뜻하고 다정한 성품으로 세대를 불문한 대중들의 높은 지지를 받는 인물이다. 환하게 웃으며 시민들과 악수를 나누는 준익의 모습은 신뢰감을 주는 차분한 카리스마를 자아내, 박해준만의 매력으로 담아낸 준익은 어떤 모습일지 궁금증을 더한다.
매 작품마다 묵직한 존재감을 선사하는 배우 유재명은 한반도의 전쟁에 대한 긴장의 끈을 놓지 않고 국제 정세와 국가 안보에 총력을 다하는 국가정보원장 유운학을 연기한다. 공개된 스틸은 총을 들고 서 있는 정보원을 뒤로하고 깊은 고민에 빠진 운학의 모습으로 시선을 사로잡는다. 국가의 이익을 위해서라면 애국자도 간첩으로 만드는 무서운 힘을 가진 운학은 자신의 야심을 서서히 드러내며 극에 긴장감을 더할 예정이다.
디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성' 은 오직 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com