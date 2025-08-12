"이판사판"…폼 오른 '셰프' 임윤아, '폭군' 이채민 앞에서 굽히지 않…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 미래에서 온 셰프 임윤아의 달콤살벌한 궁중 생존기가 기대를 모은다.
이에 연지영은 자신을 귀신 취급하는 왕 이헌에게 요리사임을 밝히며 "어차피 돌아갈 방법도 모르니까 이판사판이다"라고 요리 실력을 마음껏 뽐낸다. 스테이크, 파스타 등 한 번도 보지 못한 연지영의 요리에 어리둥절한 눈빛을 하던 이헌은 신묘한 맛에 반해 왕의 체면도 내려놓고 음식을 흡입하고 있어 웃음을 자아낸다.
음식에 제대로 홀린 이헌의 열광적인 반응에 연지영의 어깨도 한껏 올라간 가운데 그런 연지영을 탐탁지 않게 여기는 세력도 등장해 눈길을 끈다. 이헌의 후궁인 강목주(강한나)가 왕의 흥미를 당긴 연지영을 향해 날카로운 눈초리를 보내는 것.
이렇게 살얼음판 같은 궁중 생활에 질린 연지영은 결국 "나 돌아갈래"라며 원래 살던 세계로의 귀환을 간절히 기원하기 시작한다. 과연 연지영이 폭군 이헌과 후궁 강목주의 등쌀에서 살아남아 자신의 시대로 돌아갈 수 있을지 관심이 집중된다.
이처럼 '폭군의 셰프'는 메인 예고 영상을 통해 미래에서 온 셰프와 절대 미각을 가진 폭군의 달콤살벌한 생존기를 궁금케 하고 있다. 폭군 이헌의 입맛과 마음을 홀릴 귀녀(鬼女) 요리사 연지영 표 퓨전 요리의 향연과 함께 음식으로 맛과 정을 나눌 연지영과 이헌의 아찔한 로맨스가 펼쳐질 '폭군의 셰프' 첫 방송이 기다려진다.
최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.
