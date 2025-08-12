'금쪽같은 내 스타' 엄정화 "희망적 메시지가 '닥터 차정숙'과 비슷, …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 엄정화가 전작 '닥터 차정숙'을 언급했다.
'원 더 우먼', '굿캐스팅' 등을 통해 감각적인 연출을 선보인 최영훈 감독과 '낮과 밤이 다른 그녀'로 대중의 공감을 이끌었던 박지하 작가가 의기투합했다.
엄정화는 25년치 기억을 몽땅 날려버린 경력단절 톱스타 봉청자(임세라) 역으로 변화무쌍한 연기를 펼친다. "방송을 기다리는 마음에 설레기도 하고 떨리기도 하다"라며 복귀 소감을 밝힌 엄정화는 톱스타가 연기하는 톱스타 역할에 대해서는 "오랜 생활 활동을 해왔다. 대본을 보면서 설레였다 하루아침에 아무도 몰라보는 신세가 되면 나는 어떨까라는 질문에서 시작됐다"고 설명했다.
전작 '닥터 차정숙' 이후 또 다시 타이틀롤을 맡은 점도 관심사다. 엄정화는 "정말 잘 됐으면 좋겠다. 동시에 많은 분이 TV를 보는 시대가 아니라서, 그 부분이 긴장되고 떨린다. 많은 분이 공감하면서 즐겁게 봐주실 것 같은 느낌은 있다. '닥터 차정숙'만큼 사랑받았으면 한다"고 바랐다.
'닥터 차정숙'에서 경력 단절을 딛는 내용이 '금쪽같은 내 스타'와 정서적으로 비슷하다는 이야기에는 "다시 꿈을 찾아서 도전하는 이야기가 '닥터 차정숙'과 비슷하다고 느껴질 수 있지만, 그 외의 이야기도 다양하고 즐겁다. '닥터 차정숙'은 다시 시작하는 것에 나이가 문제 되지 않는다는 걸 보여줬는데, '금쪽같은 내 스타'도 그런 메시지를 다시 전달할 수 있어서 좋은 것 같다"라고 답했다.
지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 오는 8월 18일(월) 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송되며, 매주 월, 화 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개된다. OTT는 티빙에서 볼 수 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com