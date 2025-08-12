스포츠조선

'금쪽같은 내 스타' 엄정화 "희망적 메시지가 '닥터 차정숙'과 비슷, 그만큼 사랑받았으면"

기사입력 2025-08-12 14:42


'금쪽같은 내 스타' 엄정화 "희망적 메시지가 '닥터 차정숙'과 비슷, …
12일 더 세인트에서 열린

지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 엄정화가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 엄정화가 전작 '닥터 차정숙'을 언급했다.

엄정화는 12일 서울 구로 신도림 디큐브시티에서 열린 지니TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 제작발표회에서 "도전하는 이야기가 '닥터 차정숙'과 비슷할 수 있다"라며 "'닥터 차정숙'만큼 사랑받았으면 한다"라고 했다.

'금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디다.

'원 더 우먼', '굿캐스팅' 등을 통해 감각적인 연출을 선보인 최영훈 감독과 '낮과 밤이 다른 그녀'로 대중의 공감을 이끌었던 박지하 작가가 의기투합했다.

엄정화는 25년치 기억을 몽땅 날려버린 경력단절 톱스타 봉청자(임세라) 역으로 변화무쌍한 연기를 펼친다. "방송을 기다리는 마음에 설레기도 하고 떨리기도 하다"라며 복귀 소감을 밝힌 엄정화는 톱스타가 연기하는 톱스타 역할에 대해서는 "오랜 생활 활동을 해왔다. 대본을 보면서 설레였다 하루아침에 아무도 몰라보는 신세가 되면 나는 어떨까라는 질문에서 시작됐다"고 설명했다.

봉청자 역할로 분장하는 것에 "분장하면서 고민이 많았다. 봉청자로 머리를 많이 부풀려서 얼굴을 가리고 산 느낌을 내고 싶었다. 그간 관리 안 해서 얼굴에 기미 같은 것이 방치돼 있다. 실제로 촬영하면서 편하게 입었다. 보통 촬영하면서 외모 체크도 많이 했는데, 이번에는 망가지기 위해 체크를 많이 했다"라고 말했다.

전작 '닥터 차정숙' 이후 또 다시 타이틀롤을 맡은 점도 관심사다. 엄정화는 "정말 잘 됐으면 좋겠다. 동시에 많은 분이 TV를 보는 시대가 아니라서, 그 부분이 긴장되고 떨린다. 많은 분이 공감하면서 즐겁게 봐주실 것 같은 느낌은 있다. '닥터 차정숙'만큼 사랑받았으면 한다"고 바랐다.

'닥터 차정숙'에서 경력 단절을 딛는 내용이 '금쪽같은 내 스타'와 정서적으로 비슷하다는 이야기에는 "다시 꿈을 찾아서 도전하는 이야기가 '닥터 차정숙'과 비슷하다고 느껴질 수 있지만, 그 외의 이야기도 다양하고 즐겁다. '닥터 차정숙'은 다시 시작하는 것에 나이가 문제 되지 않는다는 걸 보여줬는데, '금쪽같은 내 스타'도 그런 메시지를 다시 전달할 수 있어서 좋은 것 같다"라고 답했다.


지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 오는 8월 18일(월) 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송되며, 매주 월, 화 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개된다. OTT는 티빙에서 볼 수 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

