박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

기사입력 2025-08-12 15:07


박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '가장멋진류진' 박탐희가 이혼설에 억울함을 드러냈다.

11일 유튜브 채널 가장 (멋진) 류진'에서는 '배우들이 직접 알려주는 드라마 출연료의 비밀('류진, 박탐희, 함은정)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

류진은 2021년작 KBS 드라마 '속아도 꿈결'에서 같이 호흡을 맞춘 박탐희, 함은정과 만나 담소를 나눴다.

류진은 "안지 4~5년이 됐는데 40년, 50년 된 사이처럼 가까운 사이가 됐다. 은정이도 처음 봤고 탐희도 처음 봤다. 진짜 여태까지 수많은 작품을 했지만 1순위라고 할 수 있는 작품으로 남은 게 '속아도 꿈결'이다. 작품도 작품이지만 너무 좋은 사람들을 만난 거다"면서도 "근데 첫인상이 좋았느냐. 그런 건 아니었다"고 폭로했다.


류진은 특히 박탐희의 첫인상에 대해 "탐희는 사실 좀 들은 얘기들도 많았다"고 말했고 박탐희는"헛소문이 정말 많다. 너무 억울해"라고 토로했다.

류진은 "이혼했다는 말도 있다"고 박탐희의 이혼설을 언급했고 박탐희는 "내가 그래서 SNS를 되게 열심히 하는 거 같다. 사람들이 너무 오해를 많이 한다"고 억울해했다.

박탐희는 "(류진이) 우리 아들로 나온 애한테 '진짜 탐희 남편이 있냐'고 물어봤다더라"라고 황당해했고 류진은 "부부로 나왔는데 사업하느라고 바쁘고 한 와중에도 장난이 아니"라고 박탐희를 보는 시선이 달라진 계기를 밝혔다.

함은정 역시 "언니는 항상 진심이다"라고 거들었고 류진은 "대사도 나의 3~4배는 됐다. 그걸 하는 모습을 보고 맨날 감독님하고 칭찬을 했다"고 밝혔다.


한편, 배우 박탐희는 지난 2008년 사업가와 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 뒀다.

wjlee@sportschosun.com

