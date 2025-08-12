[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타'…

스포츠조선

12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 송승헌과 엄정화가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 정빛 기자] 10년 만에 만난 엄정화와 송승헌이 '이상한 변호사 우영우'를 뛰어넘는 ENA 최고의 히트작을 노린다.

12일 서울 구로 신도림 디큐브시티에서 지니TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최영훈 감독, 배우 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 참석했다.

'금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디다.

'원 더 우먼', '굿캐스팅' 등을 통해 감각적인 연출을 선보인 최영훈 감독과 '낮과 밤이 다른 그녀'로 대중의 공감을 이끌었던 박지하 작가가 의기투합했다. 최 감독은 "왕년의 톱스타가 중년의 아줌마가 됐다는 걸로 시작한다. 거기서 어떤 비밀이 있는지를 따라가시면 좋을 것 같다. 기억과 세월을 역주행하는 유쾌하면서도 짜릿한 로맨스 코미디다"며 극을 소개했다.


12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 엄정화가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/
엄정화는 25년치 기억을 몽땅 날려버린 경력단절 톱스타 봉청자(임세라) 역으로 변화무쌍한 연기를 펼친다. "방송을 기다리는 마음에 설레기도 하고 떨리기도 하다"라며 복귀 소감을 밝힌 엄정화는 톱스타가 톱스타 역할을 연기하는 것에 "오랜 세월 활동을 해왔는데, 대본을 보면서 설레였다 '하루아침에 아무도 몰라보는 신세가 되면 나는 어떨까'라는 질문에서 이 작품을 하게 됐다"고 설명했다.

봉청자 역할로 망가지는 분장을 하는 것에는 "분장하면서 고민이 많았다. 봉청자로 머리를 많이 부풀려서, 얼굴을 가리고 살아온 느낌을 내고 싶었다. 그간 관리 안 해서 얼굴에 기미 같은 것이 방치돼 있다. 망가지는 역할이라 실제로 촬영하면서 편하게 입었다. 보통 촬영하면서 외모 체크도 많이 했는데, 이번에는 망가지기 위한 체크를 많이 했다"라고 말했다.

전작 '닥터 차정숙' 이후 또 다시 타이틀롤을 맡은 점도 관심사다. 엄정화는 "이번 작품도 정말 잘 됐으면 좋겠다. 동시에 많은 분이 TV를 보는 시대가 아니라서, 그 부분이 긴장되고 떨린다. 많은 분이 공감하면서 즐겁게 봐주실 것 같은 느낌은 있다. '닥터 차정숙' 만큼 사랑받았으면 한다"고 바랐다.

'닥터 차정숙'에서 경력 단절을 딛는 내용이 '금쪽같은 내 스타'와 정서적으로 비슷하다는 이야기에는 "다시 꿈을 찾아서 도전하는 이야기가 '닥터 차정숙'과 비슷하다고 느껴질 수 있지만, 그 외의 이야기도 다양하고 즐겁다. '닥터 차정숙'은 다시 시작하는 것에 나이가 문제 되지 않는다는 걸 보여줬는데, '금쪽같은 내 스타'에서도 그런 메시지를 다시 전달할 수 있어서 좋은 것 같다"라고 답했다.


젊은 시절 스타 임세라 역은 장다아가 연기한다. 엄정화는 장다아와 동일 인물을 연기한 것에 "걱정을 많이 했다. 장다아 씨가 너무 이쁘고 아름답지 않느냐. 몸매도 완벽하다. 그런데 저희 둘 다 코에 점이 있더라. 위치는 달라서, 점을 지우고 장다아 씨에 맞춰 다시 그리곤 했다. 또 버릇을 하나 가져가면 좋을 것 같아서, 머리 만지는 행동 같은 것을 공통적으로 만들었다"고 귀띔했다.


12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 송승헌이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/
송승헌은 인생의 쓰디쓴 맛을 본 '독고다이' 교통경찰 독고철 역을 맡았다. 뜻하지 않은 사건으로 교통과로 좌천된 그는 강력계 복귀를 노리던 중 자신이 사라진 톱스타 임세라라고 주장하는 봉청자가 나타나면서 스펙터클한 변화를 맞는다.

그는 "엄정화 선배님과 하게 돼서 너무 행복했다. 그리고 대본 자체가 너무 재밌었다. 촬영도 너무 즐겁게 해서, 살짝 기대감도 있다. 저희끼리 얘기지만 ENA 사상 가장 히트작이 될 것 같다"라며 자신했다.

무엇보다 엄정화와 송승헌이 '미쓰 와이프' 이후 약 10년 만에 재회해 관심이 높다. 엄정화가 먼저 "커플 사진 찍는데 승헌 씨가 '10년 만이다'라고 하시더라. 오랜만에 만나서 즐거웠다. 한껏 망가지는 모습이 멋있고 사랑스러웠다"라고 송승헌과의 케미를 자랑했다.

그러자 송승헌도 "시간이 너무 빠른 것 같다. 엊그제 '미쓰 와이프' 마친 것 같은데, 방금 사진 찍을 때 당시 기분이 떠오르더라. 영화는 두 시간 짜리라, 어떻게 보면 한 회였다. 이제는 12부작이라 많은 우여곡절과 사건 사고가 있다. 그때도 이제야 서로 호흡이 맞고 좀 해보려고 하는데, 끝나서 아쉬움이 많았다. 이번에는 원없이 촬영한 것 같다"고 거들었다.


12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 이엘이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/
늘 임세라의 그늘에 가려 쓰디쓴 눈물을 삼키다, 그 자리를 꿰차고 최고의 배우로 거듭나는 고희영 역할에는 이엘이 나선다. 이엘은 "늘 자연스러운 모습을 보여주려고 했는데, 이번에는 꾸밀 대로 꾸몄다. 배우 역할을 해보니 재미가 있더라"며 웃었다.

그러면서 "정화 선배님과 처음 작품하는데, 엄정화라는 천사를 만나기 위해 이 작품을 선택했다"며 엄정화를 칭찬했다. 엄정화 또한 "앞으로 계속 친구이자 동료로 지낼 수 있는 분을 만나 행복하다"고 만족감을 드러냈다.


12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 오대환이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/
오대환은 임세라 앞에서 한없이 작아지던 '눈치만렙' 로드 매니저 강두원 역할이다. "처음 해보는 역할"이라는 오대환은 "누군가의 대표님을 상상하면서 연기했다. 안 좋게 나오기 때문에, 누구일지는 비밀이다"라고 말해 궁금증을 키웠다.

끝으로 송승헌은 "저희가 느낀 감정들이 시청자분들에게 고스란히 전달되면 '이상한 변호사 우영우'를 뛰어넘는 ENA 최고의 히트작이 될 것 같다는 불길(?)한 예감이 든다. 어떤 작품을 뛰어넘겠다고 하면, 그래도 홍보가 되지 않느냐. 제가 희생을 해서라도"라고 너스레를 떨었다.

그러면서도 "'이상한 변호사 우영우'는 너무 재밌게 봤던 작품이다. 그런데 저희 작품도 서로에게 금쪽같은 사이가 돼서 시너지 내는 모습이 힐링되는 부분이 많다. 단순히 웃기면서 끝나는 작품이 아니다. 아마 보시면 제가 왜 그렇게 '이상한 변호사 우영우'를 자신있게 말하는지를 아실 것이다"고 강조했다.

엄정화도 "'금쪽같은 내 스타'로 ENA 누나가 되고 싶다"고 했고, 최 감독은 "'금쪽같은 내 스타'로 여러분의 금쪽도 찾으시길 바란다"고 덧붙였다.

지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 18일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송되며, 매주 월, 화 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개된다. OTT는 티빙에서 볼 수 있다.


12일 더 세인트에서 열린 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 제작발표회, 송승헌, 엄정화, 최영훈 감독, 이엘, 오대환이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

