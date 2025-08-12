스포츠조선

8주간 진행중인 'e스포츠 월드컵 2025', 12~16일 '배틀그라운드' 종목 대회 열려

기사입력 2025-08-12 15:14


크래프톤은 현재 사우디아라비아 리야드에서 진행중인 'e스포츠 월드컵(EWC) 2025'에서 '배틀그라운드' 종목의 대회가 12일부터 16일까지 진행된다고 밝혔다.

EWC는 사우디아라비아 e스포츠 연맹이 주최하는 세계 최대 규모의 e스포츠 대회로, 지난 7월 8일 개막해 오는 24일까지 8주간 사우디아라비아의 수도 리야드에서 열리고 있다. 총상금은 7000만 달러(약 969억 원) 규모로 지난해 대회보다 더욱 확대돼 역대 e스포츠 대회의 최고 상금액을 경신했다.

'배틀그라운드'는 EWC 2025의 24개 종목 가운데 하나로, 글로벌 파워 랭킹 상위 8개 팀과 지역별 예선을 통과한 16개 팀 등 전 세계 최정상급 24개 팀이 참가해 총상금 200만 달러(약 27억 원)를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.

한국에서는 DN 프릭스가 글로벌 랭킹 상위팀의 자격으로 참가하며, 한국 지역 리그 선발전을 통해 T1, 젠지, FN 포천 등 3개팀이 출전 자격을 획득했다. 그룹 스테이지는 12일부터 14일까지 3일간 진행된다. 24개 팀을 8개 팀씩 3개 조로 나누어 2개 조씩 교차 경기를 하는 방식이다. 하루 6매치 씩 진행해 각 팀은 총 12개 매치를 치르며 합산 점수 상위 16개 팀이 파이널에 진출한다. 그랜드 파이널은 15일과 16일 이틀간 펼쳐진다. 16개 팀이 하루 6매치씩 총 12매치를 치러, 누적 포인트를 가장 많이 쌓은 팀이 우승을 차지한다. 우승팀 상금은 65만 달러다.

최종 순위 상위 16개 팀에는 연말에 개최되는 '배틀그라운드' 최상위 국제 대회인 '펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 2025' 진출을 위해 필요한 '펍지 글로벌 시리즈(PGS)' 포인트를 차등 부여한다. PGS 포인트는 국제 대회에서만 획득할 수 있으며 누적 PGS 포인트 상위 8개 팀은 지역 리그에서의 성적과 상관없이 PGC 2025에 직행한다.

모든 경기는 한국 시각으로 오후 8시에 시작하며 '배틀그라운드' e스포츠 공식 치지직 채널을 통해 한국어 중계가 독점 제공될 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

