스포츠조선

유주, 오늘(12일) 미니 3집 '인 블룸' 발매…'올라운더 아티스트' 입증

기사입력 2025-08-12 15:14


유주, 오늘(12일) 미니 3집 '인 블룸' 발매…'올라운더 아티스트' …
사진제공 = 앳에어리어

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 유주(YUJU)가 한층 성장한 음악으로 컴백한다.

유주는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'In Bloom(인 블룸)'을 발매한다.

'In Bloom'은 유주가 미니 2집 'O' 이후 약 2년 5개월 만에 발표하는 신보로, 매일 피고 지는 수많은 감정을 유주만의 감성으로 그려낸 앨범이다. 여기에는 타이틀 'REPLY(리플라이)'를 비롯해 '오리온자리', '그날의 사건 (Feat. 정세운)', 'moonstruck love(문스트럭 러브)', 'No Matter(노 매터) (Feat. GEMINI)', '구름에 걸린 노을처럼'이 수록된다.

유주는 수록된 전곡 크레딧에 이름을 올리며 싱어송라이터로서 성장한 음악성을 입증할 계획이다. 뿐만 아니라 프로듀서 그루비룸과 과카가 작곡, 구름과 숀이 편곡, 정세운과 제미나이가 피처링에 참여해 완성도를 높였다.

이에 앞서 유주는 지난 11일 'REPLY'의 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 준비를 끝마쳤다. 공개된 영상은 청량한 자연을 배경으로 유주의 싱그러운 비주얼이 시선을 사로잡으며 몽환적인 분위기를 배가, 신곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.

유주가 단독 작사한 'REPLY'는 소중했던 누군가에게 못다 한 말을 전하는 편지 같은 곡이다. 닿을지 모르는 진심 어린 응원의 메시지로 애틋한 감성을 자극하며 리스너들에게 진한 여운을 선사할 전망이다.

앞서 유주는 매 앨범 진정성 있는 음악으로 올라운더 솔로 아티스트로서의 존재감을 드러냈다. 특히 'In Bloom'은 앳에어리어로 소속사를 이적한 이후 처음 선보이는 앨범인 만큼, 유주가 보여줄 폭넓은 스펙트럼에 관심이 모인다.

유주의 세 번째 미니앨범 'In Bloom'은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


유주, 오늘(12일) 미니 3집 '인 블룸' 발매…'올라운더 아티스트' …
사진제공 = 앳에어리어

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.