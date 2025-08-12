'고정 14개' 전현무, 無수면설 제기됐다..."잠을 안 자나봐" ('이…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자]'이유 있는 건축-공간 여행자' 전현무의 무(無)수면설이 대두됐다.
8월 12일 방송되는 MBC 교양프로그램 '이유 있는 건축-공간 여행자'(이하 '이유 있는 건축') 4회에서는 개그맨 엄지윤과 조진세가 '느좋(느낌 좋은)' 공간을 찾아 떠나는 건축 여행이 펼쳐진다. 상식을 뛰어넘는 해방촌 '느좋' 건축물과, 그로 인해 180도 달라진 해방촌 풍경에 대한 건축 토크가 이어진다.
|
그런가 하면, 엄지윤은 해방촌 신흥시장 위에 놓인 롤러코스터처럼 생긴 건축물을 본 뒤 충격에 휩싸인다. 이 '느좋' 건축물은 신흥시장이 건축상을 휩쓴 이유이자 시장을 핫플레이스로 완전히 바꿔놓은 비결이라고. 특히 이 건축물은 불가능을 가능하게 만든 대담한 시도 덕분에 가능했다고 한다. 이에 출연진들은 "이게 가능해?!"라며 역대급 반응을 보인다. 과연 신흥시장의 '느좋' 건축물에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까.
시청자들을 깜짝 놀라게 할 해방촌 느좋 건축 투어는 8월 12일 화요일 밤 9시 방송되는 MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com