스포츠조선

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

기사입력 2025-08-12 19:14


이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이민정이 남편이 더빙한 영화 '킹 오브 킹스'를 보고 눈물을 흘렸다.

12일 이민정의 유튜브 채널에는 '아침마다 전쟁. 온가족이 총출동하는 MJ네 일상 브이로그 *초간단 장조림 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 이민정이 아들 준후 군과 함께 이병헌이 한국판 더빙을 맡은 영화 '킹 오브 킹스'를 관람한 모습이 그려졌다.

그런데 영화를 보고난 후 이민정의 눈은 퉁퉁 부은 상태가 됐다. 기독교 집안 출신인만큼 이민정은 영화를 감명깊게 본 것.


이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"
이민정은 아들에게 "엄마 눈 부은게 너무 심하냐"고 물어봤고, 이에 준후 군은 다정하게 엄마의 눈을 살펴봐 훈훈함을 자아냈다.

그러면서 준후 군은 "왜 운거냐"고 물었고, 이를 들은 이병헌은 웃으며 "아빠도 이해를 못 하겠다"고 반응했다. 그러자 이민정은 "얼마나 눈물 나는 포인트가 많은데"라고 진지하게 설명해 눈길을 끌었다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

2.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

3.

안재욱이 왜 저기에?…대통령실 국빈만찬 등장한 안재욱 '깜짝'

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 수치 결과에 눈물 "다리 힘풀려..아무 문제 없다고"

5.

‘문원♥’ 신지 “결혼 발표 후 그런 일 겪고..”→박경림 반응 의미심장

연예 많이본뉴스
1.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

2.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

3.

안재욱이 왜 저기에?…대통령실 국빈만찬 등장한 안재욱 '깜짝'

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 수치 결과에 눈물 "다리 힘풀려..아무 문제 없다고"

5.

‘문원♥’ 신지 “결혼 발표 후 그런 일 겪고..”→박경림 반응 의미심장

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

3.

'대위기 봉착' LAD 지구 1위 한 게임차, 지역 라이벌에 5연패...'혼자 잘하는' 오타니 3G 연속 홈런, 42호

4.

'이럴수가' 첼시 안 보내줘? 벤치서 주급 도둑할게!…'맨유 공격수'의 강렬한 메시지

5.

'춘천 끝내 입찰 거부' 다음 시즌 강원FC 홈경기, 강릉에서만 열린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.