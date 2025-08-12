스포츠조선

윤정수 "예비 장인·장모, 김숙과 결혼 진짜로 알아…흠 아니라 위로" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-08-12 23:42


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '돌싱포맨' 윤정수가 예비신부와의 러브스토리를 공개했다.

12일 방송된 SBS 예능프로그램 '돌싱포맨'에서는 김장훈, 에일리, 윤정수, 김지유가 게스트로 출연했다.

최근 12살 연하 필라테스 강사와 결혼을 발표한 윤정수. 윤정수는 "올해 안에 간다"며 현재 웨딩홀을 보러 다닌다고 밝혔다. 윤정수는 예비신부가 먼저 결혼을 결정했다며 "여자친구가 먼저 얘기를 꺼냈다. 웬만하면 상대방이 그런 얘기 안 하는데 룰은 없는 거다"라고 행복해했다.

집도, 차도, 재산도 날린 파산 전문가 윤정수. 윤정수는 원두 사업, 광어 사료 사업 등의 실패, 빚 보증, 생일에 집 차압 등 연이은 풍파를 겪었다. 윤정수는 시련 오기 전 징조까지 있다며 "행복한상상이 그려지면 풍파의 한가운데"라는 명언까지 남겼다. 윤정수는 "성공의 꿈에 젖어서 '이제 됐다'하는 순간이 폭풍의 한가운데다. 이미 들어갔기 때문에 방법이 없다. 하지만 겪고 나면 고요한 순간이 온다"고 덤덤하게 밝혔다.

윤정수는 사기꾼도 알아보는 능력이 생겼다며 "사기꾼들은 마치 성시경의 노래처럼 다가온다. 다정하게 다가왔다가 폭풍의 눈에 들어오면 얻어맞는다"고 토로했다.


윤정수는 예비신부와의 러브스토리에 대해 "10년 전부터 알던 사이였다. 10년 전에 저도 마음이 있었지만 그냥 동생으로 지났다. 2~3년에 한번씩 만나서 식사를 했다. 7~8개월 전에 식사를 하자고 전화를 했더니 운동하러 오라더라. 오랜만에 봤는데 여전히 예뻤다. 그래서 (사랑이) 시작이 됐다"고 밝혔다.

윤정수는 아내에 대해 "눈이 좀 크다. 저한테는 너무 예쁘다"라고 자랑했고 패널들은 예비신부에 대해 궁금해했다. 이에 윤정수는 "아침마다 놀러 오면 뭘 차려준다"며 예비신부가 만들어준 건강식을 자랑했다. 이어 윤정수는 예비신부의 사진을 슬쩍 보여줬고 김장훈은 "내 스타일인데?"라고 반응했다. 이에 윤정수는 자리를 박차고 일어나 분노의 욕설을 날려 웃음을 안겼다.

윤정수의 신혼집은 방배동이라고. 윤정수는 여자친구가 잠버릇이 있다며 "손을 꼭 잡고 가야 한다더라. 손가락에 살이 쪄서 깍지도 못 끼고 잔다. 여자친구는 손을 잡고 자다가 근육 경련을 한다. 그러면 저는 놀라서 깬다"고 밝혔다.


예비 장인, 장모님은 김숙과 윤정수의 가상 결혼을 아예 몰랐다고. 윤정수는 "처가 어르신들이 방송을 아예 모르시더라. 주변에서 말해서 알았다"며 "가상이라 해도 괜히 결혼 같지 않냐. 연예인끼리 만난 건 큰 흠이 아니라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

