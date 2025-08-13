박서진, 성형비용 '억대' 이유 "코·눈 3번, 모발이식...시술은 6개…

스포츠조선

박서진, 성형비용 '억대' 이유 "코·눈 3번, 모발이식...시술은 6개월마다" ('벌거벗은 세계사')

기사입력 2025-08-13 06:50


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 박서진이 성형 질문에 "성형 안 한 곳을 물어 보는 게 더 빠를 것"이라며 솔직하게 털어놨다.

12일 방송된 tvN '벌거벗은 세계사'에서는 성형수술의 모든 것을 알아봤다.

이날 여행 메이트로 출연한 박서진은 "오늘 나에게 딱 맞는 주제로 출연하게 됐다"며 기대감을 드러냈다. 그러자 규현은 "딱 맞는 주제 맞냐. 성형이라는 주제다"며 궁금증을 드러냈다.


이에 은지원은 "하도 본인이 성형 관련 말씀을 많이 하고 다니셔서 여쭤 보겠다. 어느 부위를 성형했냐"고 물었고, 박서진은 "안 한 부위를 물어보는 게 빠를 거다"고 말해 웃음을 안겼다.

이어 박서진은 "눈 3번 했다. 코도 하고 입술, 치아 성형도 했다. 모발 이식도 했다"면서 "모발 이식하는 데 신기하더라. 뒤에서 끌어다가 앞에 심었다. 모내기 하는 것 같았다"고 해 폭소를 자아냈다.


박서진은 최근 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들 시즌2'에 출연해서도 "성형 수술 억 단위가 들었다"고 솔직하게 털어놓으며 성형 수술에 대해 언급했다.

이날 박서진은 "눈, 코, 입 전체적으로 갈아 끼웠다"면서 "눈을 세 번 했고 코는 실리콘 넣고 기증 늑연골 넣고 입술은 보톡스도 맞고 필러도 넣었는데 지금은 뺐다. 턱은 보톡스를 주기적으로 맞고 있다"고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

그는 성형 수술 고백 이유에 대해 "솔직하게 고백할 생각이 없었다"면서도 "어느 방송에 출연했었는데 바뀐 얼굴과 뒤 LED에는 옛날 얼굴이 뜨더라. 너무 확 차이가 나서 시원하게 고백을 해버렸다"고 했다.


특히 박서진은 성형 수술에 든 비용에 대해 "억단 위 스포츠카 한 대 값 정도 된다"면서 "주사 시술도 6개월에 한번씩 맞지 않나. 매달 피부 케어, 또 모발 이식도 했다"고 말해 놀라움을 안기기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

