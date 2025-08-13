스포츠조선

은지원, ♥9세 연하와 재혼 앞두고 주름 시술 고민..."빨리 해야해" ('벌거벗은 세계사')

기사입력 2025-08-13 06:05


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방소인 은지원에 주름 개선 시술에 관심을 보였다.

12일 방송된 tvN '벌거벗은 세계사'에서는 성형수술의 모든 것을 알아봤다.

이날 은지원은 "관심 있는 분들이 굉장히 많을 것 같다. 오늘의 주제는 성형이다"고 했다. 이에 규현은 "회사에 처음 입사 했을 때 권유를 하셔서 쌍꺼풀 수술을 했다"며 솔직하게 털어놨다.

그러자 은지원은 "지금은 쌍꺼풀 말고 하고 싶은 부위 없냐"고 물었고, 올해로 데뷔 20년 차인 규현은 "지금은 주름 제거 같은 시술이 좀 필요하지 않을까"라며 주름 제거 시술에 관심을 보였다.

이에 은지원은 "주름 제거도 성형이냐"고 물었고, 규현은 "시술 아닌가. 오늘 배울 수 있을 것 같다"고 했다.


이후 성형과 관련한 다양한 주제로 강의를 진행, 얼굴 주름을 당기는 안면 거상술에 대해서도 이야기를 나눴다. 안면 거상술은 절개 범위가 넓어 얼굴과 목주름을 동시에 개선 시킬 수 있다고.

그때 은지원은 "이건 몇 살 때 하면 좋냐"며 관심을 보였고, 성형외과 전문의 김결희는 "환자 개개인의 노화 상태에 따라 적정 시기가 다르다"고 설명했다.

이에 규현은 "필요 없을 것 같다"고 했고, 이혜성도 "너무 동안이다"고 했다. 그러나 은지원은 "해야 한다"면서 수술 후 모습을 미리 시뮬레이션, 양 손으로 얼굴을 과하게 당겨 폭소를 자아냈다.


이를 본 규현은 "다른 사람이다. 제2의 인생을 사는 거다"면서 "확실한 건 연예계에서 은퇴하시게 되겠다"고 했다. 그러자 은지원은 "그러면 안 할거다"며 거부해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"

5.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

