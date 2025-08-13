홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 홍윤화, 김민기 부부의 오뎅바가 동네 핫 플레이스로 등극했다.
"오늘도 바쁘다"면서 평일임에도 찾아와주시는 많은 손님들로 인해 바쁜 일상을 보내고 있는 부부. 이때 에너지 가득한 미소를 선보이고 있는 홍윤화와 달리 미소 속 다소 피곤해 보이는 김민기의 표정이 웃음을 안긴다.
또한 김민기는 '윤화언니, 민기 오빠께'라면서 손님에게 받은 편지를 공개, 그는 "멀리서 와주신 분들, 편지 주신분, 응원해주시는 분들 너무 너무 감사 드린다"며 많은 이들의 응원에 감사의 인사를 건넸다.
한편 홍윤화, 김민기 부부는 최근 오뎅바를 오픈, 이후 만석으로 웨이팅이 생길 정도로 핫 플레이스가 됐다.
김민기는 지난 9일 "오늘은 오픈하자마자 만석이다. 감사하다"면서 가게를 찾아주는 많은 손님들에게 감사의 마음을 전했다.
한편 홍윤화와 김민기는 지난 2018년 결혼했으며, 최근 오뎅바를 오픈 했다. 또한 이들 부부는 유튜브 채널을 운영하며 소통 중이다.
