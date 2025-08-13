스포츠조선

홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

기사입력 2025-08-13 06:30


홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

홍윤화♥김민기, 대박난 오뎅바 평일에도 '만석'..."오늘도 바쁘다"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 홍윤화, 김민기 부부의 오뎅바가 동네 핫 플레이스로 등극했다.

김민기는 12일 "오늘도 바쁘네요"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 바쁜 영업 중에도 함께 사진을 촬영 중인 홍윤화, 김민기 부부의 모습이 담겨있다.

"오늘도 바쁘다"면서 평일임에도 찾아와주시는 많은 손님들로 인해 바쁜 일상을 보내고 있는 부부. 이때 에너지 가득한 미소를 선보이고 있는 홍윤화와 달리 미소 속 다소 피곤해 보이는 김민기의 표정이 웃음을 안긴다.

또한 김민기는 '윤화언니, 민기 오빠께'라면서 손님에게 받은 편지를 공개, 그는 "멀리서 와주신 분들, 편지 주신분, 응원해주시는 분들 너무 너무 감사 드린다"며 많은 이들의 응원에 감사의 인사를 건넸다.

그러면서 김민기는 "이번 주 금,토,일은 쉰다"면서 혹시나 찾아와 휴무 소식에 발길을 돌릴 손님들이 생길까 미리 공지를 덧붙였다.

한편 홍윤화, 김민기 부부는 최근 오뎅바를 오픈, 이후 만석으로 웨이팅이 생길 정도로 핫 플레이스가 됐다.

김민기는 지난 9일 "오늘은 오픈하자마자 만석이다. 감사하다"면서 가게를 찾아주는 많은 손님들에게 감사의 마음을 전했다.


한편 홍윤화와 김민기는 지난 2018년 결혼했으며, 최근 오뎅바를 오픈 했다. 또한 이들 부부는 유튜브 채널을 운영하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"

5.

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.