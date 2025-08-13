스포츠조선

김재우, 이별 앞두고 ♥아내와 오열 "지난 추억들 떠올라"

기사입력 2025-08-13 06:03


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 개그맨 김재우가 이사를 가는 근황을 공개했다.

김재우는 12일 "오늘은 오랜 세월 함께했던 소중한 집을 떠나는 날입니다. 짐을 나르고 텅빈 집을 바라보니 지난 추억들이 떠올랐어요…"라며 말문을 열었다.

이어 "힘든 날도 있었지만 대부분 우리에겐 행복한 추억들뿐이었습니다. 그동안 잘 지켜줘서 고맙다고 집에게 인사하고 왜인지 모르겠지만 아내와 함께 펑펑 울었어요…잘 보듬어준 덕에 그 안에서 열심히 일하고 신나게 싸우고 더 많이 사랑하게 되었습니다"라고 정이 많이 든 집을 떠나는 복잡한 심정을 드러냈다.


그는 "이제 현관문을 닫으면 정말 마지막이겠지만 우리 부부는 평생 기억될 소중한 추억들을 가지고 떠납니다"라고 글을 마무리했다.

이와 함께 김재우는 이사 준비를 마친 텅 빈 집에서 아내와 찍은 마지막 사진을 공개해 눈길을 끈다.

한편 김재우는 지난 2013년 비연예인인 조유리와 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com

