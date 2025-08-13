스포츠조선

[인터뷰③]아스트로 주니지니 "돔 공연, 故 문빈 위한 무대…팀 꺾였다고? 성장해서 차은우 짐 덜 것"

기사입력 2025-08-13 08:16


[인터뷰③]아스트로 주니지니 "돔 공연, 故 문빈 위한 무대…팀 꺾였다고…
주니지니.MJ(왼쪽)와 진진. 사진 제공=판타지오

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아스트로(ASTRO) 새 유닛 주니지니(MJ&진진)가 고(故) 문빈을 떠올렸다.

주니지니는 최근 서울 강남 판타지오 사옥에서 스포츠조선과 만나 "돔 공연은 문빈을 위한 공연이었다"라며 "아스트로 한 풀 꺾였다라고 생각하겠지만 성장해서 은우 짐을 덜 것"이라고 했다.

아스트로 MJ와 진지은 데뷔 10년 차를 맞은 올해, 유닛 주니지니로 또 다른 시작점을 맞는다. 특히 올해는 지난 6월 인천 인스파이어, 일본 돔 공연장에도 입성하며 그간의 아스트로 활동을 총망라한 무대를 펼치며 특별하게 보내고 있다.

MJ는 당시에 대해 "걱정이 너무 컸다. 4년 만에 무대에 서는 것이다. 멤버들이 모일 수 있는 시간도 없어서, 저 혼자 멤버들보다 한 달 일찍 준비했다. 안무가 기억이 잘 안 나서, 모였을 때 멤버들에게 피해를 안 주려고 했다. 제가 얼른 외워야 진도가 빨리 나가니 말이다. 그런 걱정이 컸었다"며 회상했다.

이어 "그런데 무대에 딱 올랐을 때, 오랜만에 느끼는 거라 뭉클하더라. 공연장이 너무 크기도 하고, 아로하(공식 팬덤) 응원봉의 보랏빛들 보면서 행복했다. 이번에 연습하면서 순간순간이 행복했고 힘든 것도 모르겠더라. 더할 수 있다는 마인드가 있어다. 힘들 줄 알았는데, 안 힘드네라는 생각이었다. 그러면서 욕심이 생겼따. 또 이런 곳에서 만나고 싶다는 욕심이다. 유닛을 통해서도 큰 그림을 그려 보자면, 팬미팅이나 팬콘, 그리고 콘서트까지 하자는 게 목표다"라고 했다.


[인터뷰③]아스트로 주니지니 "돔 공연, 故 문빈 위한 무대…팀 꺾였다고…
주니지니.MJ(왼쪽)와 진진. 사진 제공=판타지오
진진은 조심스럽게 고 문빈 얘기를 꺼냈다. 그도 그럴 것이, 당시 무대는 2023년 4월 문빈과 영원한 이별 후 처음으로 아스트로가 완전체로 모여 연 단독 콘서트였기 때문이다.

진진은 "그때 많이 울고 싶었지만 참았다. 사실 기획 단계부터 빈이를 위한 공연으로 저희끼리 얘기도 했었다. 포커스가 다 빈이었다. '어떻게 하면 우리 모습을 뿌듯하게 바라볼까'하고 생각했었다"고 말했다.

이어 "형으로 안 울고 싶었다. 아로하도 그 일로 많이 슬플 거 같은데, 제가 얘기를 하다 울게 되면.."이라며 말끝을 흐리던 진진은 "눈물이 안 참아졌지만, 최대한 참으려고 노력을 했다. 그리고 현장에 있을 때, 빈이에게 말을 건 것 같다. '우리가 꿈꾸던 돔에 섰고. 계속해서 나아가고 있으니 응원해 달라'고 했다"라며 먹먹한 감정을 드러냈다.


그러면서 "꿈을 이루고 있다는 게 행복했다. 사실 어떻게 보면 아스트로 팀을 봤을 때, 한 풀 꺾였다고 냉정하게 생각하시는 분들도 계시겠지만, 개개인들이 열심히 하면서 메꾸고 있다고 생각한다. 개개인으로 성장하는 것도 커지고 롱런해야만 은우의 짐을 덜수 있다고 생각한다. 그래서 이번에 돔에서 느낀 게 너무 많았다. 그런 게 감사한 공연이었다"고 털어놨다.

주니지니(MJ&진진)의 미니 1집 '다이스'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

3.

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

4.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.