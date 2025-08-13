류수영, ♥박하선도 놀랄 과거…김숙 집에 자주 갔었나('옥문아')

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' 김숙이 류수영과 뜻밖의 과거를 밝혀 시선을 사로잡는다.
류수영은 김숙에게 "누나 집에서 내가 라볶이도 해줬잖아"라고 뜻밖의 인연을 공개해 옥탑방을 술렁이게 한다. 이에 양세찬은 눈이 휘둥그레질 정도로 깜짝 놀라며 둘 사이에 궁금증을 표한다. 이때 김숙은 류수영이 자신의 집에 자주 왔었다고 밝히며 핑크빛 과거사에 불을 지피는데, 홍진경이 "저 언니 은근 남자관계 많아"라며 김숙의 팜므파탈 매력을 증언하자, 김숙은 "진경이는 항상 내 편이야"라며 흡족한 미소를 지어 웃음을 자아낸다.
이와 동시에 김숙과 류수영의 과거 썸씽(?)을 둘러싸고 MC들 사이에 뜨거운 갑론을박이 펼쳐져 웃음을 더한다. 둘 사이의 로맨스를 상상하며 즐거워하는 홍진경과 "두 사람이 그럴 리가 없잖아"라며 격렬하게 부정하는 주우재가 불꽃 튀는 공방전을 벌이는 것. 이 가운데 류수영이 "제가 숙이 누나를 되게 좋아했다"라면서, 김숙과 과거 인연에 얽힌 또 하나의 비밀을 공개해 MC들을 깜짝 놀라게 한다는 후문이다. 이에 김숙과 류수영의 '라볶이 로맨스'의 전말에 궁금증이 모인다.
한편 '옥문아'는 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS2에서 방송된다.
