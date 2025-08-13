'얼굴' 9월 9일 토론토영화제서 최초 공개..연상호X박정민X권해효X신현…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 제50회 토론토국제영화제에 공식 초청된 가운데, 월드 프리미어 상영 일정과 함께 연상호 감독, 배우 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현이 영화제 참석을 확정했다.
'얼굴'로 '사이비' '지옥'?에 이어 세 번째 토론토영화제에 방문할 연상호 감독과 다채로운 매력과 탄탄한 연기력을 갖춘 한국 영화의 얼굴들인 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현은 공식 상영과 Q&A 그리고 레드카펫 일정을 소화하며 영화제에 열기를 더할 예정이다.
먼저 현지시각 내달 9일에는 레드 카펫 행사가 마련되어 있어 현지 관객들과 뜨거운 만남을 가진다. 이후 '얼굴'의 연상호 감독과 배우들은 오후 9시 45분 1721석 규모를 자랑, 영화제 초청작들이 상영되는 극장 중에서도 손꼽히는 대규모 극장인 프린세스 오브 웨일즈 극장(Princess of Wales Theatre)에서 월드 프리미어 상영과 함께 Q&A 행사를 갖는다. 다음 날인 10일 현지시각 오후 9시 45분에는 스코티아뱅크(Scotiabank) 극장에서 두 번째 공식 상영과 Q&A 일정을 소화하며 영화제를 만끽할 예정이다.
