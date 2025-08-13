스포츠조선

'얼굴' 9월 9일 토론토영화제서 최초 공개..연상호X박정민X권해효X신현빈 토론토行 확정[공식]

기사입력 2025-08-13 08:40


'얼굴' 9월 9일 토론토영화제서 최초 공개..연상호X박정민X권해효X신현…

[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 제50회 토론토국제영화제에 공식 초청된 가운데, 월드 프리미어 상영 일정과 함께 연상호 감독, 배우 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현이 영화제 참석을 확정했다.

오는 9월 4일부터 14일까지 개최되는 토론토영화제의 스페셜 프레젠테이션 섹션에 초청된 '얼굴'이 현지시각 9월 9일, 10일로 월드 프리미어 및 공식 상영 일정을 확정했다. 이와 함께 전 세계 관객들에게 첫 선을 보일 '얼굴' 월드 프리미어를 위해 영화의 주역인 연상호 감독과 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현이 영화제에 직접 참석하며 분위기를 달굴 예정이다.

토론토영화제는 전 세계 4대 영화제로 꼽히는 북미 최대 규모의 영화제로 '얼굴'?이 초청된 스페셜 프레젠테이션 섹션은 그간 '헤어질 결심' '아가씨' '밀정' 등 한국 영화들이 꾸준히 초청되면서, 세계 영화계에 한국 영화의 국제적 관심과 입지를 확실히 다지는 발판을 마련해 왔다.

'얼굴'로 '사이비' '지옥'?에 이어 세 번째 토론토영화제에 방문할 연상호 감독과 다채로운 매력과 탄탄한 연기력을 갖춘 한국 영화의 얼굴들인 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현은 공식 상영과 Q&A 그리고 레드카펫 일정을 소화하며 영화제에 열기를 더할 예정이다.

먼저 현지시각 내달 9일에는 레드 카펫 행사가 마련되어 있어 현지 관객들과 뜨거운 만남을 가진다. 이후 '얼굴'의 연상호 감독과 배우들은 오후 9시 45분 1721석 규모를 자랑, 영화제 초청작들이 상영되는 극장 중에서도 손꼽히는 대규모 극장인 프린세스 오브 웨일즈 극장(Princess of Wales Theatre)에서 월드 프리미어 상영과 함께 Q&A 행사를 갖는다. 다음 날인 10일 현지시각 오후 9시 45분에는 스코티아뱅크(Scotiabank) 극장에서 두 번째 공식 상영과 Q&A 일정을 소화하며 영화제를 만끽할 예정이다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 개봉 예정.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

3.

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

4.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.