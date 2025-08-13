스포츠조선

1가정 1안보현 시급..안보현, 댕청미 터진 '악마가 이사왔다' 첫 스크린 도전

기사입력 2025-08-13 09:30


1가정 1안보현 시급..안보현, 댕청미 터진 '악마가 이사왔다' 첫 스크…
영화 '악마가 이사왔다'(감독 이상근) 시사회가 6일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 안보현이 포즈 취하고 있다.
'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)와 그녀를 감시하는 아르바이트를 하게 된 백수 길구(안보현)의 이야기를 담은 코미디 영화로 13일 개봉한다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.6/

[스포츠조선 조지영 기자] 올 여름 배우 안보현이 코미디 영화 '악마가 이사왔다'(이상근 감독, 외유내강 제작)로 관객들의 마음 속으로 입주한다.

안보현의 첫 스크린 주연작이자, 오늘(13일) 개봉하는 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디다.

안보현은 극 중 퇴사 후 무미건조한 일상을 보내는 청년 백수 길구 역을 맡았다. 안보현이 연기한 길구는 큰 키와 건장한 체격을 지녔지만 첫인상 뒤에 숨겨진 소심하고 순진한 면모를 지녔다. 사람들과 사회에 치여 집콕 일상을 보내던 길구는 어느 날 선지를 알게 되며 점차 자신의 내면의 상처를 치유하는 캐릭터로 안보현은 이 과정을 섬세하게 묘사하며 설득력을 더한다.

이에 보면 볼 수록 어수룩하고 무해한 길구에게 점차 스며들며, 안보현이 곧 길구이고 길구가 곧 안보현이라는 생각을 들게 만든다. 첫 눈에 선지에게 반하고 좋아하는 여자에게 뚝딱대며 무채색이었던 길구의 삶이 점차 다양한 색을 띠며 보는 이들의 공감을 자아내는 데는 담백하고 순도 높은 무해함으로 다채롭게 그려낸 안보현이 있었기 때문이다. 특히 길구의 시그니처인 'O 표정', 큰 키에 대비되는 잔뜩 움츠린 어깨, 아이처럼 순수한 미소 등 안보현은 길구라는 역할에 완벽하게 동기화된 모습으로 관객들의 보호 본능을 자극하는 것은 물론 응원하는 마음까지 일으킨다고. 그 때문인지 1가정 1길구 도입을 외치게 된다.


1가정 1안보현 시급..안보현, 댕청미 터진 '악마가 이사왔다' 첫 스크…
안보현은 '악마가 이사왔다'를 통해 또 한 번 새로운 변신을 이루어낼 예정이다. 앞서 안보현은 JTBC '이태원 클라쓰', 넷플릭스 '마이네임', tvN '군검사 도베르만', SBS '재벌형사' 등 그동안의 필모그래피를 통해 강렬한 인상을 선보였다면 이번 작품에서는 순박하고 우직한 면모로 관객들을 사로잡을 준비를 마쳤다. 선한 얼굴과 악한 얼굴을 자유자재로 오가는 그의 넓은 연기 스펙트럼을 다시 한번 증명한다고 해 관심이 집중된다.

이처럼 안보현은 '길구'라는 캐릭터를 통해 낮선지와는 설렘과 풋풋함을 밤선지와는 환장과 환상을 오가는 케미로 풍성한 볼거리를 선사할 전망이다. 한번 보면 빠져들 수 밖에 없는 마성의 캐릭터를 탄탄한 연기력으로 중무장한 안보현이 관객들의 마음을 쥐락펴락할 것으로 예상되며 그의 변신에 기대가 모인다.

안보현의 새로운 변신을 확인할 수 있는 '악마가 이사왔다'는 오늘부터 전국 극장에서 관객들과 만난다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

2.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

성시경, 726만원 피부 시술+체중 감량에 '달라진 얼굴'.."외모 무슨 일?"

5.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

2.

"팀 내 압도적 연봉 1위" 손흥민도, 메시도 '이 남자'에게 감사 인사 해야겠지?...MLS 역사를 바꾼 축구 스타의 선택

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'윌슨, 켈리, 수아레즈, 플럿코도 못했는데.' 데뷔전 7이닝 무실점. '새 복덩이'가 해냈다. 7회에도 152km "구속 더 잘 나올 것"[수원 인터뷰]

5.

한미일 통틀어 가장 빠른 200탈삼진, KBO에 이런 투수는 없었다...250K 탄생하나?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.