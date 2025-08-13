1가정 1안보현 시급..안보현, 댕청미 터진 '악마가 이사왔다' 첫 스크…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 올 여름 배우 안보현이 코미디 영화 '악마가 이사왔다'(이상근 감독, 외유내강 제작)로 관객들의 마음 속으로 입주한다.
이에 보면 볼 수록 어수룩하고 무해한 길구에게 점차 스며들며, 안보현이 곧 길구이고 길구가 곧 안보현이라는 생각을 들게 만든다. 첫 눈에 선지에게 반하고 좋아하는 여자에게 뚝딱대며 무채색이었던 길구의 삶이 점차 다양한 색을 띠며 보는 이들의 공감을 자아내는 데는 담백하고 순도 높은 무해함으로 다채롭게 그려낸 안보현이 있었기 때문이다. 특히 길구의 시그니처인 'O 표정', 큰 키에 대비되는 잔뜩 움츠린 어깨, 아이처럼 순수한 미소 등 안보현은 길구라는 역할에 완벽하게 동기화된 모습으로 관객들의 보호 본능을 자극하는 것은 물론 응원하는 마음까지 일으킨다고. 그 때문인지 1가정 1길구 도입을 외치게 된다.
안보현의 새로운 변신을 확인할 수 있는 '악마가 이사왔다'는 오늘부터 전국 극장에서 관객들과 만난다.
