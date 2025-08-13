임성훈, '세상에 이런 일이' 하차 언급 눈물 "다음 녹화 두려웠다"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 임성훈이 무려 26년간 진행했던 '순간포착 세상에 이런 일이'를 언급하며 눈물을 보였다.
이날 임성훈은 방송 입문 계기에 대해 묻자 "지금도 많은 분이 '임성훈 아나운서'라고 부른다. 그러면 나는 '아나운서 출신이 아니다'라고 하면서 설명한다"고 답했다.
임성훈은 그동안 맡았던 프로그램의 비하인드를 공개하기도 했다. 1981년부터 10년간 KBS '생방송 가요톱10' 진행을 맡았던 그는 "아무리 바빠도 '가요톱10' 때문에 일주일에 한 번씩 조용필과 마주쳤다. 방송 끝나고 나면 다음 날 스케줄 있어도 당구치러 가곤 했다"고 회상했다.
특히 임성훈은 26년간 진행했던 SBS '순간포착 세상에 이런 일이'에 대한 각별한 애정을 드러내기도 했다. 지난해 마지막 방송에서 울컥한 모습을 보였던 그는 "내가 제일 두려워했던 게 다음 녹화였다. (마지막 방송) 그다음 주에는 얼마나 허전할까 싶었다"며 다시 한번 눈시울을 붉혔다.
올해로 데뷔 50주년을 맞이한 임성훈은 "모니터링을 안 한 적이 거의 없다. 모니터링 못 한 거는 정말 열 번도 안 될 정도"라며 "사람들이 나보고 '방송을 오래 했으면서 뭘 그렇게 매번 챙겨 보냐'고 한다. 근데 난 봐야 한다고 생각한다. 아직도 '너는 저런 걸 고쳐야 한다', '넌 이런 게 모자란다'라는 걸 늘 생각했다. 더 잘하려고 보는 거다"라며 남다른 프로 정신을 드러냈다.
