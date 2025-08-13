스포츠조선

47세 장우혁, '200억 건물주' 실제 건물 공개→소개팅녀에 어필 성공하나 (신랑수업)

기사입력 2025-08-13 14:14


47세 장우혁, '200억 건물주' 실제 건물 공개→소개팅녀에 어필 성공…

47세 장우혁, '200억 건물주' 실제 건물 공개→소개팅녀에 어필 성공…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '신랑수업' 장우혁이 '소개팅녀' 오채이에게 적극적으로 다가가 '설렘지수'를 수직 상승시킨다.

13일(오늘) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 176회에서는 장우혁이 이다해의 소개로 소개팅을 한 배우 오채이와 정식으로 첫 데이트를 하며 서로에게 가까워지는 모습이 그려진다.

이날 장우혁은 평소 좋아하는 '운동화 커스텀'을 함께 하는 데이트를 준비한다. 하지만 오채이는 장우혁이 '운동화 커스텀'에만 집중하자, "우리 너무 대화가 없는 거 아니냐?"고 묻는다.

장우혁은 "(내가 만드는 운동화가) 채이 님 거니까 집중을 안 할 수가 없다. 정말 예쁜 신발을 드리고 싶어서"라고 답한다. 그러자 오채이는 "운동화에 진심이구나"라며 중얼거리는데, 장우혁은 "채이 님에게 진심인 거다"라고 훅 플러팅을 날려 오채이를 '심쿵'하게 만든다.

드디어 전 세계에 딱 하나뿐인 커플 운동화를 완성한 장우혁은 직접 신발을 신겨주겠다며 무릎을 꿇고 오채이에게 미리 준비해온 양말까지 신겨준다. 달달한 분위기 속 장우혁은 "우리 커플 신발도 신었는데 산책이나 하자"고 말한다.

그러던 중, 장우혁은 오채이의 신발 끈이 풀린 걸 발견하고는 다시 신발 끈을 묶어주는 스윗함을 발산한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 '교감' 이다해는 "오랜만에 너무 보기 좋네, 진짜~"라며 주선자로서의 뿌듯함을 드러낸다.


47세 장우혁, '200억 건물주' 실제 건물 공개→소개팅녀에 어필 성공…

47세 장우혁, '200억 건물주' 실제 건물 공개→소개팅녀에 어필 성공…
잠시 후, 장우혁은 오채이와 시원한 커피를 마시러 간다. 그런데 이날이 폭염 경보가 발령된 날이라, 장우혁의 하얀 셔츠가 흠뻑 젖어서 몸매가 드러나는 민망한 상황이 벌어진다. 이를 본 '오락부장' 문세윤은 "저것도 플러팅인가?"라고 묻는데, 장우혁은 "저렇게 심할 줄은…"이라며 머쓱해한다.

게다가 장우혁은 무더위 속 40분이나 걸어야 하는 카페로 가서 '스튜디오 멘토군단'을 단체로 한숨짓게 한다. 그런데 문세윤은 장우혁이 들어선 카페를 보더니 "이거 형 건물 아니냐?"라고 해 모두를 놀라게 한다. '연애부장' 심진화는 "그럼 40분을 걸어서 '건물 플러팅'을 하려고?"라며 '입틀막'한다.


모두의 관심이 집중된 상황 속, 장우혁은 카페에서 직접 커피를 내려줘 오채이를 감동시킨다. 이후 두 사람은 장우혁표 커피를 마시면서 달달한 대화를 나누는데, 이때 장우혁은 "제 이상형은 '테토남'에 가깝다"는 오채이의 말에 "나 오늘 어땠냐? 온몸으로 내 테토를 보여준 거 같다"고 강력 어필한다.

과연 장우혁의 테토남 매력이 오채이에게 통했을지, 두 사람의 첫 데이트 현장은
13일(오늘) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 176회에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최여진, '돌싱'♥김재욱 '이단 종교 교주설'에 "부인할 가치도 없어" ('파자매 파티')

2.

최홍만, 전 여친 생각에 눈물 "연애하면 십자수·재봉질해" ('라스')

3.

팽현숙♥최양락, '박사' 사위 자랑 끝없네 "美명문대 졸업→韓1위 제약회사 연구원"('1호가')

4.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

5.

구성환 "父 치매로 건물 미리 받아..가난한 척한 적 없어"

연예 많이본뉴스
1.

최여진, '돌싱'♥김재욱 '이단 종교 교주설'에 "부인할 가치도 없어" ('파자매 파티')

2.

최홍만, 전 여친 생각에 눈물 "연애하면 십자수·재봉질해" ('라스')

3.

팽현숙♥최양락, '박사' 사위 자랑 끝없네 "美명문대 졸업→韓1위 제약회사 연구원"('1호가')

4.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

5.

구성환 "父 치매로 건물 미리 받아..가난한 척한 적 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"우리한테만 폰세가 5번 나왔어." 15연승 폰세 최대 피해자는 KT. 5번 등판에 한화 다이겼다[수원 코멘트]

2.

"진짜 친형 같다" '감히' 고개 젓지 못한 에이스, '우리 형' 테토남의 존재감...결과는 7이닝 무실점

3.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

4.

가장 비싼 선수의 충격적인 민낯, "선수 랭킹 12위도 과분"[스조산책 MLB]

5.

英 1티어 폭로, 손흥민 떠나자 180도 돌변...'최악의 영입' 히샬리송 잔류 계획

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.